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  • Son Güncelleme: 18.05.2019 14:54

Binalı Yıldırım'dan açıklaması

te Yaşa takılanlar ile ilgili gelişmesi yaşandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'dan EYT yani la ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Binalı Yıldırım'dan son dakika EYT açıklaması

te Yaşa takılanlar açıklaması! EYT seçimden önce Meclis'e gelecek mi? AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Katıldığı bir programda atılan 'Her şey güzel olacak' sloganlarına gülümseyerek karşılık vermesinin sorulması üzerine Yıldırım, "Yoruma ihtiyaç var mı? Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz" şeklinde yanıt verdi. Yıldırım emeklilikte yaşa takılanlar için ise "Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" dedi. Geçtiğimiz günlerde ise Başkan Erdoğan EYT için de yeniden "olumsuz" mesaj verdi. EYT: 8 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan EYT açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılaştı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Seçim koordinasyon merkezimiz bugün Eyüpsultan'da program hazırlamışlar. Bu çerçevede buradayız. Buradan programa gideceğiz" şeklinde konuştu. Katıldığı bir programda atılan 'Her şey güzel olacak' sloganlarına gülümseyerek karşılık vermesinin sorulması üzerine Yıldırım, "Yoruma ihtiyaç var mı? Biz herkesi seviyoruz. Bizi sevmeyenleri de seviyoruz" dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar için daha önce 'biraz sabır' dediği hatırlatılan Yıldırım, "Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" diye konuştu.

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mehmet mehmet

3600 biran önce çıkarılmalıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.05.2019 16:54
mehmet mehmet

3600 ne zaman çıkacak biran çıkarılmalıdır

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.05.2019 16:53
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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