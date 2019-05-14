EYT'de son gelişmeler neler? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için müjdeli haber var mı? EYT yasası çıkacak mı?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son gelişmeler neler? Emekli olabilmek için prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar müjdeli haber bekliyor. Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklama gelmişti. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yasa çıkacak mı? EYT'de müjdeli haber var mı? Son gelişmeler neler? İşte konu ile ilgili detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler neler? 31 Mart yerel seçimlerinden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'EYT gündemimizde yok' açıklamasında bulunmuştu. TBMM'nin seçim sonrası yeniden mesaiye başlaması ile birlikte vatandaşlar "EYT yasası çıkacak mı" sorusuna yanıt aramaya başldaı. Peki, EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için müjdeli haber var mı? İşte EYT'de son gelişmeler...
BAŞKAN ERDOĞAN EYT YASASI İÇİN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." şeklinde konuşmuştu.
Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.