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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 18:30

Genel af yasası, erken emeklilik, hal yasası, 3600 ne? Meclis'e gelecek mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi son günlerde çok yoğun. 3600 ek göstergeden hal yasasına, yeni askerlik sisteminden af yasasına kadar çok önemli konularda değişiklikler yapılacak. Peki, erken emeklilik, genel af yasası, hal yasası, ne? İşte son detaylar...

Meclis çalışmalarına şu sıralar yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlar erken emeklilik, genel af yasası, hal yasası, ek gösterge hakkındaki son detayları büyük bir merakla araştırılıyor. İşte erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası ve ek göstergede son durum...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Meclis takvimine göre, bu ay içinde gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

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