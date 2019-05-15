Meclis çalışmalarına şu sıralar yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlar erken emeklilik, genel af yasası, hal yasası, ek gösterge hakkındaki son detayları büyük bir merakla araştırılıyor. İşte erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası ve ek göstergede son durum...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Meclis takvimine göre, bu ay içinde gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.