Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.05.2019 19:29
  • Son Güncelleme: 10.05.2019 19:36

EYT, 3600 ek gösterge, yeni askerlik sistemi, nafakada son durum ne? Meclis'e gelecek mi?

Meclis'in gündeminde şu sıralar birçok konu yer alıyor. EYT'den 3600 ek göstergeye, yeni askerlik sisteminden nafakaya birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği merak konusu oldu. Peki, EYT, 3600 ek gösterge, yeni askerlik sistemi, nafakada son durum ne? İşte son gelişmeler...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına şu sıralar yoğun bir şekilde devam ediyor. EYT, 3600 ek gösterge, yeni askerlik sistemi, nafakadaki son durum vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Vatandaşlar bu konuların Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğini merak ediyor. İşte EYT, 3600 ek gösterge, yeni askerlik sistemi, nafakada son durum...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEYT, 3600 ek gösterge, yeni askerlik sistemi, nafakada son durum ne? Meclis'e gelecek mi?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri