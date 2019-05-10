EYT, 3600 ek gösterge, yeni askerlik sistemi, nafakada son durum ne? Meclis'e gelecek mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına şu sıralar yoğun bir şekilde devam ediyor. EYT, 3600 ek gösterge, yeni askerlik sistemi, nafakadaki son durum vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Vatandaşlar bu konuların Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğini merak ediyor. İşte EYT, 3600 ek gösterge, yeni askerlik sistemi, nafakada son durum...
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