EYT, 3600 ek gösterge, yeni askerlik sistemi, nafakada son durum ne? Meclis'e gelecek mi? Meclis'in gündeminde şu sıralar birçok konu yer alıyor. EYT'den 3600 ek göstergeye, yeni askerlik sisteminden nafakaya birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği merak konusu oldu. Peki, EYT, 3600 ek gösterge, yeni askerlik sistemi, nafakada son durum ne? İşte son gelişmeler...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına şu sıralar yoğun bir şekilde devam ediyor. EYT, 3600 ek gösterge, yeni askerlik sistemi, nafakadaki son durum vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Vatandaşlar bu konuların Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğini merak ediyor. İşte EYT, 3600 ek gösterge, yeni askerlik sistemi, nafakada son durum... HABERİN DEVAMI

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