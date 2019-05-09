Meclis çalışmalarına şu sıralar yoğun bir şekilde devam ediyor. Erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası ve kıdem tazminatındaki son durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Vatandaşlar bu konuların Meclis gündeminde yer alıp almadığını merak ediyor. İşte erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası ve kıdem tazminatında son durum...