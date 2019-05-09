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  • Son Güncelleme: 09.05.2019 22:18

, genel af, ve nda son durum ne? Meclis'e gelecek mi?

TBMM'nin gündeminde şu sıralar birçok konu yer alıyor. Af yasasından 3600 ek göstergeye, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği merak ediliyor. Peki, , genel af, ve nda son durum ne? İşte son detaylar...

Meclis çalışmalarına şu sıralar yoğun bir şekilde devam ediyor. Erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası ve kıdem tazminatındaki son durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Vatandaşlar bu konuların Meclis gündeminde yer alıp almadığını merak ediyor. İşte erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası ve kıdem tazminatında son durum...

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