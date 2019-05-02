Emekli olabilmek için prim gününü tamamlayıp, yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar merakla EYT hakkındaki son dakika gelişmelerini araştırıyor. Bu nedenle EYT'nin Meclis'e gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte merakla araştırılan EYT'de son durum...

EMEKLİLİKTE SON DURUM NE?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda son gelişmeler emekli olmayı bekleyen vatandaşlar tarafından bekleniyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT, vatandaşların yoğunlukla araştırdığı konuların başında geliyor. İşte EYT hakkında yapılan son açıklamalar...

BAŞKAN ERDOĞAN EYT YASASI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." şeklinde konuşmuştu.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

BAKAN ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yaptığı açıklamada şimdilik gündemlerinde olmadığını belirtti.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

MHP lideri Devlet Bahçeli EYT hakkında, "Bizim seçim beyannamemizde bu konu var. Ayrıca milletvekili arkadaşlarımız bu konu üzerinde de çalıştılar. Hatta meclise bir teklif de sundular. Ancak 49 milletvekiliyle bunu çıkartmamız mümkün değil. Birde bunun şu anki maliyeti Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı iç ve dış sorunlar içerisinde ille de bunu çıkartacağız diyerek kimseyi kandırmaya da gerek yok. Şu an için bunun çıkması mümkün değil." şeklinde konuştu.

EYT NEDİR?

08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi.