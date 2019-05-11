13 Mayıs genel af haberleri: Af bekleyen on binlerce mahkumun gözü Mecliste. Meclis ne zaman açılacak, Mecliste hangi konular görüşülecek araştırmaları vatandaşların gündeminde. Özellikle yerel seçimler öncesi genel af haberlerini bekleyen vatandaşlar Meclisin açılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Meclis, yerel seçimlerden bir hafta sonra 9 Nisan'da mesaisine başlayacaktı. Ancak İstanbul'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazların büyümesi üzerine ertelenmişti. TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı 6 Mart 2019 tarihli konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifinin af olmadığını, ceza indirimi içerdiğini vurgulamıştı. Peki Genel af yasası ve ceza indirimi mahkum affı çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek?