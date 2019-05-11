Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.05.2019 11:36
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 11:36

13 Mayıs son dakika haberleri Genel af yasası ve ceza indirimi , Meclis'e ne zaman gelecek?

13 Mayıs haberleri: Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri gelmeye devam ediyor. Son günlerde Meclis'in açılmasıyla tekrar gündeme gelen genel af yasası tartışmaları sürüyor. Daha önce Nisan ayı başında açılması kararlaştırılan TBMM Genel Kurulu sonuçlarına yönelik itirazlar nedeniyle önce 16 Nisan tarihine ardından seçim gündemi nedeniyle bir kez daha ertelendi. Önümüzdeki haftalarda toplanacak olan genel kurulun ve nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alacağı ve çalışmaların Adalet Komisyonunun ardından Meclis'e geleceği belirtiliyor.

13 Mayıs genel af haberleri: Af bekleyen on binlerce mahkumun gözü Mecliste. Meclis ne zaman açılacak, Mecliste hangi konular görüşülecek araştırmaları vatandaşların gündeminde. Özellikle yerel seçimler öncesi genel af haberlerini bekleyen vatandaşlar Meclisin açılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Meclis, yerel seçimlerden bir hafta sonra 9 Nisan'da mesaisine başlayacaktı. Ancak İstanbul'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazların büyümesi üzerine ertelenmişti. TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı 6 Mart 2019 tarihli konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifinin af olmadığını, ceza indirimi içerdiğini vurgulamıştı. Peki Genel af yasası ve ceza indirimi mahkum affı çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleri13 Mayıs genel af son dakika haberleri Genel af yasası ve ceza indirimi mahkum affı çıktı mı, Meclis'e ne zaman gelecek?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri