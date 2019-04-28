Genel af ile ilgili son dakika haberleri! 28 Nisan Ceza indirimi af çıkacak mı? Af yasası Meclis'e geldi mi?

Genel af ile ilgili son gelişmeler neler? Af haberlerini araştıran mahkumların gözü Meclis'ten gelecek açıklamada. Genel affın çıkıp çıkmayacağını merak eden on binlerce kişi, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Af ile ilgili son açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelmişti. Bahçeli af ile ilgili, "Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz. 360 küsür cezaevi var. Bunlara cevap vermek lazım" demişti. Peki, af ile ilgili yeni bir açıklama var mı? Genel af çıkacak mı? Af yasası Meclis'e geldi mi?