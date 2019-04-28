Genel af ile ilgili son dakika haberleri! 28 Nisan Ceza indirimi af çıkacak mı? Af yasası Meclis'e geldi mi?
Genel af yasası çıkacak mı? 2019 yılında genel af ve ceza indirimi ile ilgili gelişmeler son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Genel af ile ilgili son açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gelmişti. Af bekleyen binlerce kişinin gözü Meclis'ten gelecek açıklamada Peki, genel af ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeler neler? Genel af yasası çıkacak mı? Af yasası Meclis'e geldi mi?
Genel af ile ilgili son gelişmeler neler? Af haberlerini araştıran mahkumların gözü Meclis'ten gelecek açıklamada. Genel affın çıkıp çıkmayacağını merak eden on binlerce kişi, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Af ile ilgili son açıklama MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelmişti. Bahçeli af ile ilgili, "Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz. 360 küsür cezaevi var. Bunlara cevap vermek lazım" demişti. Peki, af ile ilgili yeni bir açıklama var mı? Genel af çıkacak mı? Af yasası Meclis'e geldi mi?
AF YASASI MECLİS'E GELDİ Mİ?
Yerel seçimler nedeniyle 24 Şubat'ta Meclis çalışmalarına ara vermişti. Genel Kurul, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ile 23 Nisan'da özel oturum ile toplandı. Genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor. Meclis çalışmalara başladığında konu ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
TBMM bir yasama faaliyeti olarak af kararı alabiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifi ise Anayasanın 87. maddesinde düzenlenen genel ve özel af niteliği taşımıyor.
Hazırlanan kanun teklifinin genel veya özel af olmadığını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız söz konusu teklife "devlet indirimi" ya da "şartlı ceza indirimidir" demişti.
Adalet ve Kalkınma partisi TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı 6 Mart 2019 tarihli konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisinin teklifinin af olmadığını, ceza indirimi içerdiğini vurgulayarak ''Seçim sonrası bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" dedi.
Şartlı ceza indirimi olarak adlandırılan teklif, hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasını öngörüyor. Hükümlü ve tutuklunun indirim yapıldıktan sonra infazı gereken cezası kalmazsa salıverilecek.
AF YASASINDAN KİMLER YARARLANACAK?
Milliyetçi Hareket Partisi, bilindiği üzere 19 Mayıs 2018 tarihine kadar işlenmiş suçlarla ilgili olarak 5 sene koşullu indirimi öne süren kanun teklifini 24 Eylül tarihinde TBMM'ye sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzası ile sunulan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" ismi altında ön plana çıkarılmıştır. Kanun teklifi toplam olarak 8 maddeden oluşmaktadır ve FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayeti mahkumları bu kanun kapsamına dahil edilmemişlerdir.