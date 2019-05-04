Af son dakika gelişmeler neler? 4 Mayıs genel af ve ceza indirimi yasası çıkacak mı?
Genel af ile ilgili son dakika gelişmeler, binlerce kişinin gündeminde. Meclis'in çalışmalara başlamasının ardından genel af ve ceza indirimi konuları gündemde yerini almaya başladı. Bilindiği üzere, MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Peki, genel af ile ilgili son dakika gelişmeler neler? Genel af ve ceza indirimi yasası çıkacak mı?
Genel af ile ilgili interne üzerinde araştırmalar sürüyor. Binlerce vatandaş, 'Genel af yasası çıkacak mı' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. TBMM'nin çalışmalarına başlamasının ardından genel af konusunun Meclis gündemine gelip gelmediği merak ediliyor. MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar genel af olacak mı, sorusuna yanıt arıyor. Peki, af ile ilgili son dakika gelişmeler neler? Genel af ve ceza indirimi yasası çıkacak mı? İşte 4 Mayıs af ile ilgili son gelişmeler...
FETİ YILDIZ'DAN AF AÇIKLAMASI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız af ile ilgili 25 Nisan'da bir açıklama yaptı. Yıldız açıklamasında, "Bu beklentinin farkındayız. MHP'nin sayın liderinin mali idareler seçiminden önce bir televizyon programında söylediği gibi MHP teklifleri rafta kalmaz, lafta da kalmaz" dedi.
DEVLET BAHÇELİ'DEN AF AÇIKLAMASI
23 Mart tarihinde bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bizde hiçbir düşünce rafta eskimez. Çıkarmak için gayret gösteriyoruz. 360 küsur cezaevi var. Bunlara cevap vermek lazım. Cezaevi şartları çok iyi değil." dedi.
GENEL AF YASASINDA SON DURUM
Genel af yasası ve ceza indirimiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Meclis'in açılmasıyla genel af yasası tekrar gündeme geldi. Seçim tartışmalarının bitmesinden sonra toplanması beklenen Genel Kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor.