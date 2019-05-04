Af son dakika gelişmeler neler? 4 Mayıs genel af ve ceza indirimi yasası çıkacak mı?

Genel af ile ilgili interne üzerinde araştırmalar sürüyor. Binlerce vatandaş, 'Genel af yasası çıkacak mı' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. TBMM'nin çalışmalarına başlamasının ardından genel af konusunun Meclis gündemine gelip gelmediği merak ediliyor. MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar genel af olacak mı, sorusuna yanıt arıyor. Peki, af ile ilgili son dakika gelişmeler neler? Genel af ve ceza indirimi yasası çıkacak mı? İşte 4 Mayıs af ile ilgili son gelişmeler...