14 Nisan af yasası ile ilgili haberler araştırılıyor. Genel af yasası ve ceza indiriminin çıkıp çıkmayacağı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. TBMM yerel seçimler nedeniyle 24 Şubat'ta çalışmalarına ara vermiş 9 Nisan'da yeniden mesaiye başlayacağı bildirilmişti. Ancak, seçim sürecinin devam etmesi ile birlikte TBMM'nin önümüzdeki hafta mesaiye başlayacağı açıklandı. 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. Meclis gündemine gelecek konularda ceza indiriminin de bulunması bekleniyor. Peki, 14 Nisan genel af ile ilgili son haberler neler? Genel af mahkum ceza indirimi çıktı mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AF YASASI İLE İLGİLİ SON HABERLER (14 NİSAN 2019)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den af açıklaması

Af ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. Bir televizyon kanalından gündeme dair açıklamalarda bulunan Bahçeli, af yasasına da değindi. İşte Bahçeli'nin af açıklaması;

"Biz aftan ziyade ceza indirimi olarak kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bizde hiçbir düşünce rafta eskimez. Çıkarmak için gayret gösteriyoruz. 360 küsur cezaevi var. Bunlara cevap vermek lazım. Cezaevi şartları çok iyi değil." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AF AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında af, ittifak ve öğrenci andı tartışmalarına son noktayı koydu. Başkan Erdoğan açıklamasında,

"Şu anda 50 binin üzerinde cezaevlerinde sadece uyuşturucu mahkumu var. Şimdi soruyorum milletime bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? Efendim aldatılmış, ne demek aldatılmış? Katillere mi kader mahkumu diyeceğiz, hırsızlık bunlar mı kader mahkumu diyeceğiz? Say sayabildiğin kadar. Liste önünüze geldiği zaman zaten tabloyu görebiliyorsunuz. Devlete karşı işlenen suçlarda yapılabilecek olanları yerine getirmeye gayret edebiliriz." dedi.

NACİ BOSTANCI'DAN GENEL AF AÇIKLAMA

6 Mart tarihinde AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin genel af açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bostancı, "Şu anki Meclis gündeminde bu konu yok. Ancak seçim sonrası, müzakere edilebilir. MHP'nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi şeklinde. Seçim sonrası gündeme gelebilir, bakılır, ne olur, nasıl yapılır, bunlar konuşulur. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütaala edilir ve bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" dedi.

AF KAPSAMINDA OLMAYAN SUÇLAR

MHP'nin kanun teklifinde af kapsamında yer almayan suçlar

* Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar (TCK Madde 302'de devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozmak, hükümete karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma)

* Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (Anayasayı ihlal, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç)

* Milli savunmaya karşı suçlar (Halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik)

* Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları (Devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgileri açıklama)

* Soykırım ve insanlığa karşı suçlar

* 3713 saylı Terörle Mücadele Kanunu'ndaki suçlar

* 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamına giren suçlar

* Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz )

* Vücut dokunulmazlığına karşı suçlardan olan insan üzerinde deney suçu ile organ veya doku ticareti suçu

* 6831 sayılı Orman Kanunu'ndaki suçlar

* Kasten Öldürme ve Nitelikli Halleri

* İşkence ve Eziyet Suçları

CEZA İNDİRİMİ KAPSAMI İÇİNDE YER ALMASI ÖNGÖRÜLEN SUÇLAR

Hazırlanan Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda önemli değişiklik içeren yasa tasarısında ceza indirimi kapsamına giren bazı suçlar ise; Türk Ceza Kanununun ''Kamu Barışına Karşı Suçlar'' başlığı altında yer alan 213'üncü maddedeki halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, 215 sayılı suçu ve suçluyu övme, 216 sayılı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve 220 sayılı suç işlemek amacıyla örgüt kurma.

Ayrıca mal varlığına karşı suçlar olarak adlandırılan hırsızlık, dolandırıcılık, yağma suçlarıyla kamunun sağlığına karşı suç olarak yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti de indirim kapsamında yer alacak.

Kanunda kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlar altında düzenlenen zimmet, irtikap, denetim görevinin ihmali ve rüşvet suçunun şartlı indirim kapsamına alınması da tasarının içinde yer alıyor.

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