Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Meclis'in açılmasının ardından gözler af yasasındaki son duruma çevrildi. Peki, genel af yasasında son dakika gelişmesi var mı? Seçim sürecinin sona ermesinin ardından Genel Kurul'un Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor.

GENEL AF YASASINDA SON DURUM

Genel af yasası ve ceza indirimiyle tartışmalar sürüyor. Meclis'in açılmasıyla genel af yasası tekrar gündeme geldi. Seçim tartışmalarının bitmesinden sonra toplanması beklenen Genel Kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor.

TBMM bir yasama faaliyeti olarak af kararı alabiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifi ise Anayasanın 87. maddesinde düzenlenen genel ve özel af niteliği taşımıyor.

Hazırlanan kanun teklifinin genel veya özel af olmadığını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız söz konusu teklife "devlet indirimi" ya da "şartlı ceza indirimidir" demişti.

Adalet ve Kalkınma partisi TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı 6 Mart 2019 tarihli konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisinin teklifinin af olmadığını, ceza indirimi içerdiğini vurgulayarak ''Seçim sonrası bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" dedi.

Şartlı ceza indirimi olarak adlandırılan teklif, hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasını öngörüyor. Hükümlü ve tutuklunun indirim yapıldıktan sonra infazı gereken cezası kalmazsa salıverilecek.

AF YASASINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Milliyetçi Hareket Partisi, bilindiği üzere 19 Mayıs 2018 tarihine kadar işlenmiş suçlarla ilgili olarak 5 sene koşullu indirimi öne süren kanun teklifini 24 Eylül tarihinde TBMM'ye sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzası ile sunulan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" ismi altında ön plana çıkarılmıştır. Kanun teklifi toplam olarak 8 maddeden oluşmaktadır ve FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayeti mahkumları bu kanun kapsamına dahil edilmemişlerdir.

AF TEKLİFİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Teklif 19 Mayıs 2018 tarihinden sonra işlenen suçları kapsama almıyor. Bu tarihten evvel işlenmiş olan ve kanun kapsamı dışında tutulan suçların dışında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar açısından maruz kalınan infaz hükümlerine göre karşılanması gereken toplam ceza miktarlarından şartlı indirim yapılmasını öne süren teklif, bunun sonucunda infazı sona eren hükümlü ve tutukluların serbest bırakılmasını hedeflemektedir. Teklif kapsamında belirtilen suçların dışında kalan suçları işleyen kişiler hakkında verilen cezalardan 5 sene indirim yapılması talep edilmekte. Süre 5 seneden kısa ise kişiler serbest bırakılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN AF İÇİN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, "Şu anda 50 binin üzerinde cezaevlerinde sadece uyuşturucu mahkumu var. Şimdi soruyorum milletime bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? Efendim aldatılmış, ne demek aldatılmış? Katillere mi kader mahkumu diyeceğiz, hırsızlık bunlar mı kader mahkumu diyeceğiz? Say sayabildiğin kadar. Liste önünüze geldiği zaman zaten tabloyu görebiliyorsunuz. Devlete karşı işlenen suçlarda yapılabilecek olanları yerine getirmeye gayret edebiliriz." dedi.