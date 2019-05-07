Başkan Erdoğan, 23 Haziran'a kadar İstanbul'da süreci Vali Ali Yerlikaya'nın götüreceğini söyledi. Erdoğan, ''Bu süreci, İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya götürecek. Şu anda İstanbul Valimiz Ali Bey, görevine başladı" şeklinde konuştu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştüğünü söyleyen Erdoğan, ''Az önce kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Hem Ramazan-ı Şeriflerini kutladım hem de bu verilen kararın ülkemiz için hayır olması temennisinde bulundum" dedi.
"ÇÖZÜM SÜRECİ" SÖZ KONUSU DEĞİL
Erdoğan ayrıca "Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değildir" diye konuştu.
TRUMP ZİYARETİ
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ziyaretinin tarihinin belli olmadığını belirtti.
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