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  • Son Güncelleme: 07.05.2019 14:19

Son dakika: Başkan Erdoğan: Adayımız

Başkan , yenilenecek seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla ilgili net konuştu. Erdoğan, "İstanbul'daki seçimin adayları bellidir, şu anda bizim adayımız da Bey'dir" dedi.

Başkan Erdoğan, 23 Haziran'a kadar 'da süreci 'nın götüreceğini söyledi. Erdoğan, ''Bu süreci, İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya götürecek. Şu anda İstanbul Valimiz Ali Bey, görevine başladı" şeklinde konuştu.

Genel Başkanı Bahçeli ile görüştüğünü söyleyen Erdoğan, ''Az önce kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Hem Ramazan-ı Şeriflerini kutladım hem de bu verilen kararın ülkemiz için hayır olması temennisinde bulundum" dedi.

"ÇÖZÜM SÜRECİ" SÖZ KONUSU DEĞİL
Erdoğan ayrıca "Çözüm süreci diye bir şey söz konusu değildir" diye konuştu.

TRUMP ZİYARETİ
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ziyaretinin tarihinin belli olmadığını belirtti.

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