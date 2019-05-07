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  • 07.05.2019 13:57
  • Son Güncelleme: 07.05.2019 13:57

açıklarında batan tekneden 1,1 ton çıktı

açıklarında batan bir teknede 1 ton 126 kilogram ele geçirildi. Tekne sahibi V.Y. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen İ.İ.Ç. gözaltına alındı.

yakınlarındaki Maden Adası'nın güney kıyısında şüpheli bir paket gören Ayvalık Grup Komutanlığı ekipleri, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Sahil güvenlik ve jandarma görevlilerince yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu pakette, vakumlanmış halde 26 kilogram olduğu anlaşıldı.

Bu olay üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle bölgede gerçekleştirilen keşif uçuşunda, Yellice Adası açıklarında ahşap bir teknenin battığı görüldü. Ayrıca, Yellice ve Kamış adaları bölgelerinde denize yayılmış paketler olduğu tespit edildi.

Bölgede 1 ton 100 kilogram uyuşturucu daha bulunarak muhafaza altına alındı.

TEKNE AŞIRI YÜKTEN BATMIŞ
V.Y'ye ait olan bu teknenin, aşırı yükleme nedeniyle su alarak battığı anlaşıldı. Daha sonra tekne sahibi V.Y. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen İ.İ.Ç. gözaltına alındı.

Olaya karıştığı öne sürülen bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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