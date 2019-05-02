Yüz binlerce çalışan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde sokaklara aktı. İşçi bayramını, Hak-İş ve Memur-Sen Şanlıurfa'da, Türk-İş Kocaeli'de, Kamu-Sen Samsun'da, DİSK ve KESK ise İstanbul Bakırköy'de kutladı. Anadolu'nun meydanlarında bu sene CHP'ye öfke vardı. Emekçiler, AK Parti'den aldığı belediyelerde işçilere sendika baskısı yapıp binlercesini kapının önüne koyan CHP'yi kınadı.



MASKELERİ DÜŞTÜ

Şanlıurfa'da emekçilere seslenen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, mushaf-ı şerifi öperek göreve başlayan ancak bir hafta sonra çok sayıda işçiyi atan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yüklendi. Yalçın "Önemli olan kutsal kitabı öpmek değil, ona uymaktır. Seçim öncesi sözünüzü kayıt altına aldığınız noteri de seçim sonrası milleti de yanıltınız. İdeolojik yapılar üyelerimizin üzerine çullandı. Haramiler, ilk fırsatta gerçek yüzünü gösterdi. Yıllarca gizlendikleri mevzilerden çıkarak, hak hukuk tanımadan üyelerimize baskı uyguluyorlar. Bahar dediler zemheri çıktı. Demokrasi dediler faşizm çıktı. Hukuk dediler baskı çıktı. Maskeleri düştü, gerçek yüzleri göründü. Aziz bildiğimiz ekmeği ve emeği tehdit aracına dönüştürerek üyelerimize karşı baskı uyguluyorlar" dedi.



OPERASYON YAPILIYOR

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da, CHP'li belediyelerin işçilere uyguladığı baskıyı şöyle değerlendirdi: "Halkın seçtiği başkanları tartışamayız ama onlar da işçilere yönelik müdahalelerde bulunmamalı. Şu anda İstanbul ve Ankara'da operasyon şeklinde bir baskı yok ama ilerde olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu yüzden sürekli teyakkuz halindeyiz. Üyelerimizi dikkatli olmaya davet ediyoruz. Üzüldüğümüz nokta ise bizim başka bir sendikadan istifa ettirmeden, taşeron işçileri örgütlediğimiz yerlerde baskıların sürmesi. Antalya'da belediye başkanın adına mailler atılıyor. 'Hak-İş'ten hemen istifa edip, Türk-İş'e bağlı Belediye- İş'e üye olacaksınız' diye talimat veriliyor. Bunu pişkince, çekinmeden yapıyorlar. Biz sendikasız işçileri örgütledik. Siyasi kavganın, sendikal kavganın içinde olmadık ama İstanbul Küçükçekmece'de belediye başkanı seçilir seçilmez, baskı uygulanmaya başlandı. 'Siz yenisiziniz, haklarınızı kaybedersiniz. Başkanın istediği sendikaya üye olun' sözleriyle baskı yapılıyor."

Seçim kampanyası boyunca özgürlük ve demokrasiden bahseden CHP'li belediye başkan adayları, göreve gelince baskılara başladı. 27 il ve ilçede AK Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde çalışan HAK-İŞ'e bağlı 6 binin üzerinde üye istifa ettirildi.

MARJİNAL GRUPLAR YİNE SAHNEDE

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi bu yıl Bakırköy olurken, Taksim'e yürümek isteyen marjinal gruplara geçit verilmedi. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'na güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen gitmek isteyen gruplarla polise mukavemette bulunan kişilere müdahale edildi. Bu kapsamda Beşiktaş'ta 55, Beyoğlu'nda 29, Şişli'de 38, Kağıthane'de 4, Bakırköy'de 1 olmak üzere 127 kişi gözaltına alındı.