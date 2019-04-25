

Yerel seçimler sırasında kimsenin aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağı taahhüdünde bulunan CHP'li belediyeler sözünde durmadı. Önce işçi ve memurlara tehdit, şantaj ve mobbing yoluyla sendika değiştirme baskısı yapan CHP'li belediyeler ikinci aşamaya geçip işçileri kapının önüne koydu.



YA KIYIM YA SÜRGÜN

Bolu'da 97 işçi işten çıkarıldı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde CHP'li belediye başkanı koltuğa oturur oturmaz 143 işçinin işine son verdi. Antalya'nın Finike ilçesinde de CHP'li başkanın ilk işi belediye personelini sürgün etmek oldu. 60 belediye personeli sulama kanallarının temizliği için görevlendirildi. Antalya Döşemaltı Belediyesi'nde de sürgüne gönderilen işçi sayısı 100'ü buldu. Edirne'nin Enez ilçesinde ise 24 işçinin yeri değiştirildi. 4 işçi işten ayrıldı.



CEYHAN'DA 143 KİŞİ İŞİNDEN OLDU

Adana'nın Ceyhan İlçesinde, mazbatasını alır almaz, Koruma Uygulamaları ve Denetim Büroları'nda (KUDEB) görevli 11 kişinin işine son veren CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar, önceki gün de 132 kişiyi işten çıkarttı. Belediyede halkla ilişkiler bölümünde görev yapan Ayşe Dürüst, "Sosyal medyada profilimdeki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırmamı istediler. Kaldırmayacağımı söyleyince işime son verdiler" dedi.







KURAN'A EL BASTI, İŞÇİYİ KAPININ ÖNÜNE KOYDU

31 Mart öncesinde hiçbir işçinin işten çıkartılmayacağına dair noterden taahhütname veren, seçimi kazanınca da Kur-an'ı Kerim ve Türk Bayrağı'na el basarak göreve başlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen hafta 97 temizlik işçisinin işine son verdi. İşçilerden Barış Yiğit, belediye binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.