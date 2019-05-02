Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde parkta oynarken kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım (5) bulundu. Rize Valisi Kemal Çeber, çocukların ormanlık alanda bulunduklarını ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

İKİ ÇOCUĞUN BULUNMA ANI KAMERADA





OLAYIN GEÇMİŞİ

Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, dün saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu.







Yakınları, çevrede çocukları aradı, bulamayınca da polise haber verdi. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.



Polis ekipleri, kaybolan çocukların bulunması için park çevresindeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.







İLÇE SEFERBER OLMUŞTU

Çocukları arama çalışmaları sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürüldü. Ekiplerin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS aracılığıyla ulaşılan binlerce kişi de arama çalışmalarına destek verdi. Yapılan çağrı ile vatandaşlardan, çocukların bulununcaya kadar arama çalışmalarına devam etmesi istendi. Ekipler ve vatandaşlar cadde ve sokaklar ile dere yatakları ve bina zemin ve bodrum katları, metruk binalarda arama çalışması yaptı.







Rize Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Dalgıç ekipleri de dere yataklarında arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde ilçeye gönderilen takviye arama-kurtarma birlikleri de arama çalışmasına katıldı.



GÜZEL HABERİ RİZE VALİSİ DUYURDU

Rize Valisi Kemal Çeber, yürütülen arama- kurtama çalışmaları neticesinde, Fındıklı ilçesinde kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ve Barış Yıldırım'ın (5), ilçede ormanlık alanda sağ salim bulunduklarını söyledi. Çeber, bulunan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

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