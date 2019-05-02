Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.05.2019 10:20
  • Son Güncelleme: 02.05.2019 11:13

Son dakika: , ile 'ın bulunduğunu açıkladı

Son dakika... ’nin Fındıklı ilçesinde dün parkta oynadıkları sırada kaybolan 2 çocuk için sevindirici haber geldi. , ile 'ın bulunduğunu açıkladı.

'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde parkta oynarken kaybolan (4) ile (5) bulundu. , çocukların ormanlık alanda bulunduklarını ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

İKİ ÇOCUĞUN BULUNMA ANI KAMERADA



OLAYIN GEÇMİŞİ
Fındıklı ilçesi Merkez Mahallesi'nde evlerinin önündeki parkta oynayan Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım, dün saat 17.00 sıralarında gözden kayboldu.



Yakınları, çevrede çocukları aradı, bulamayınca da polise haber verdi. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), ve AKUT ekipleri ile vatandaşların katılımı ile geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Polis ekipleri, kaybolan çocukların bulunması için park çevresindeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



İLÇE SEFERBER OLMUŞTU
Çocukları arama çalışmaları sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürüldü. Ekiplerin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS aracılığıyla ulaşılan binlerce kişi de arama çalışmalarına destek verdi. Yapılan çağrı ile vatandaşlardan, çocukların bulununcaya kadar arama çalışmalarına devam etmesi istendi. Ekipler ve vatandaşlar cadde ve sokaklar ile dere yatakları ve bina zemin ve bodrum katları, metruk binalarda arama çalışması yaptı.



Rize Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Dalgıç ekipleri de dere yataklarında arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde ilçeye gönderilen takviye arama-kurtarma birlikleri de arama çalışmasına katıldı.


GÜZEL HABERİ RİZE VALİSİ DUYURDU
Rize Valisi Kemal Çeber, yürütülen arama- kurtama çalışmaları neticesinde, Fındıklı ilçesinde kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ve Barış Yıldırım'ın (5), ilçede ormanlık alanda sağ salim bulunduklarını söyledi. Çeber, bulunan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA ÇOCUKLAR BULUNDU! İŞTE O GÖRÜNTÜLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Rize Valisi Kemal Çeber, Selim Yağız Özkan ile Barış Yıldırım'ın bulunduğunu açıkladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri