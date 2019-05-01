Kayyum döneminde her ayın birinde maaşları, mesaileriyle beraber hesaba yatan işçiler, 1 Mayıs İşçi Bayramı gününde maaşlarını çekmek için bankamatiklere gitti. Ancak HDP'li Belediye Başkanı Tarık Mercan, 1 Mayıs İşçi Bayramı gününde, maaşlarını yatırılması için hiçbir talimat vermedi. İşçiler, işçi bayramına maaşsız girdi.





FİTNESS HOCASI TEMİZLİK HİZMETİNE VERİLDİ

HDP'li belediye başkanı Mercan'ın yaptığı ilk işlerden birisi de kayyum döneminde işe başlayan 22 kişinin yerlerini değiştirmek oldu. Mercan, büro memuru olarak işe alınan personeli, temizlik hizmetlerine görevlendirmeye başladı. Üç kişi temizlik hizmetlerine kaydırıldı.





Şoför kadrosunda görev yapan Burhan Yiğitel, Destek hizmetlerinde saha şefi olarak çalışan Engin Akkan ve spor salonunda fitness hocası Ferhat Tektaş temizlik hizmetlerine verildi.





