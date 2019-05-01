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  • Son Güncelleme: 01.05.2019 11:34

’li Belediye Başkanın ilk icraatı emek hırsızlığı oldu!

31 Mart Yerel Seçimlerinde Diyarbakır’ın ilçesinde belediye başkanlığını kazanan ’li Lice Belediye Başkanın ilk icraatı işçilere verilen fazla mesaiyi bitirmek oldu. Belediye işçileri fazla çalışmalarına rağmen hakları ödenmeyip, gasp ediliyor.

HDP’li belediyenin ilk işi emek hırsızlığı oldu

döneminde her ayın birinde maaşları, mesaileriyle beraber hesaba yatan işçiler, 1 gününde maaşlarını çekmek için bankamatiklere gitti. Ancak 'li Belediye Başkanı Tarık Mercan, 1 Mayıs İşçi Bayramı gününde, maaşlarını yatırılması için hiçbir talimat vermedi. İşçiler, işçi bayramına maaşsız girdi.

FİTNESS HOCASI TEMİZLİK HİZMETİNE VERİLDİ
HDP'li belediye başkanı Mercan'ın yaptığı ilk işlerden birisi de kayyum döneminde işe başlayan 22 kişinin yerlerini değiştirmek oldu. Mercan, büro memuru olarak işe alınan personeli, temizlik hizmetlerine görevlendirmeye başladı. Üç kişi temizlik hizmetlerine kaydırıldı.

Şoför kadrosunda görev yapan Burhan Yiğitel, Destek hizmetlerinde saha şefi olarak çalışan Engin Akkan ve spor salonunda fitness hocası Ferhat Tektaş temizlik hizmetlerine verildi.


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Mehdi Mehdi

KAYYUM ATAYIN.PKKLI HAİNLER.GEBERİN ULAN.

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cevapla 01.05.2019 12:41
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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