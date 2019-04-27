Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın da aralarında bulunduğu grup, Antalya'da Muratpaşa Camii önünde toplanarak sloganlarla Antalya Büyükşehir Belediyesine yürüdü. Grup adına konuşan Yalçın, milletin emanet ettiği iradenin baskı aracına dönüştüğünü söyledi. Belediyenin gücü kullanılarak çalışanların sendikadan istifaya zorlandığını belirten Yalçın, seçimlerden sonra baskı ve tehdit ile 4 bin 910 üyelerinin istifa ettirildiğini söyledi.

Bolu'da CHP'li belediyenin işten çıkardığı çalışanların oturma eylemi sürüyor.

CHP EMEK KATİLİ ÇIKTI

Üyelerine karşı baskı ve psikolojik şiddet ve tehdidin devam ettiğini dile getiren Yalçın, üyelere ekmekleri üzerinden şantaj yapıldığını, kendilerine "emek örgütü" diyenlerin ne emeğe ne de ekmeğe saygılarının olduğunu söyledi. Yalçın, "Meydanlarda 'Martın sonu bahar' diyenlerin ilk icraatı emekçinin yazını kışa çevirmek oldu. Kendilerine adalet havarisi' diyenler meğer emek ve adalet katiliymiş. Bu emek hırsızlığının, baskının, şantajın hesabını sorarız. Yargıda da, meydanda da sorarız" dedi.

Yalçın'ın konuşmasının ardından Memur-Sen üyeleri, "Özgürlüğe aşığız, baskılara karşıyız", "Bahar dediniz kara kış getirdiniz" sloganı attı.

HDP DE İŞÇİ KIYIMINA BAŞLADI

Yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelerde başlayan işten çıkarma ve sürgünler, HDP'li belediyelere de sıçradı. Mardin'de 40'a yakın üye baskıyla istifa ettirildi. Diyarbakır'da 25 işçi tehdit, şantaj ve sürgün baskısıyla görevlerinden istifa etmek zorunda kaldı. Kars, Siirt, Batman ve Van belediyelerinde de işçilere mobbing uygulanmaya başlandı.

ZULÜM VE BASKI YAPILIYOR

HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, "HDP'ye geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı anayasal hak olan sendikalaşma hakkını zulüm ve baskılar ile kullanılamaz hale getirdi" dedi. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de Diyarbakır'da 25 işçinin ekmeğinden olduğunu belirterek, "Kars, Van, Siirt, Diyarbakır ve Batman'da da işçilere mobbing yapılmaya başlandı. Ne kadar dayanacaklarını bilmiyorum. Van'da 8 bin, Kars'ta 1.200, Diyarbakır'da 150, Siirt'te 1.000, Batman'da 600 üyemiz var" diye konuştu.?

ANTALYA'DA PANKART YAKTILAR

Antalya'da işçi ve memurların işten atılmasına tepki gösteren Memur-Sen üyeleri, belediye binası önünde eylem yaptı. Slogan atan memur ve işçiler ellerindeki dövizleri ateşe verdi.

ÖFKE BÜYÜYOR

CHP'ye geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde de işçi ve memurların sendikalardan istifasına zorlanmasına karşı 500 kişi eylem yaptı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın da aralarında bulunduğu grup, Muratpaşa Camisi önünde toplanarak sloganlarla belediye binasına yürüdü.

4.910 KİŞİ İSTİFA ETTİ

Yalçın, "El değiştiren belediyelerde istifa ettirilen üye sayımız 4 bin 910'a ulaştı. Sadece Antalya'da bin 350 üyemiz istifa ettirildi" diye konuştu. Sendika üyelerine ekmekleri üzerinden şantaj yapıldığını söyleyen Yalçın, "Bu zulüm, baskı ve şiddeti sadece emekçilerimiz ve emek örgütlerimize değil millet iradesine, ülkenin huzur ve barışına yönelmiş bir tehdit. Yüzlerindeki maske erken düştü, makyajları akmaya, kirli yüzleri ortaya çıkmaya başladı" dedi. Bem-Bir-Sen Başkanı Levent Uslu da, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde memurların mail adresleri alınarak 20 bin kişiye baskıcı mail atıldı. Ankara'da 800'e yakın üye istifa ettirildi" diye konuştu.

BOLU'DA OTURMA EYLEMİ

Noterde işçi atmayacağı taahhüdünü vermesine karşı gelir gelmez 97 işçiyi kapının önüne koyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a da tepki büyüyor. İşten çıkarılan bir grup işçi de 3 gündür belediye binasının önünde oturma eylemi yapıyor. İşçiler, yaptıkları eylem kapsamında, Köroğlu Heykeli önüne çadır kurdu.