Seçim öncesinde hiç kimsenin işiyle, aşıyla oynamayacağı mesajını veren CHP, 31 Mart'tan sonra kazandığı belediyelerde zulme başladı.

Belediyelerde örgütlü Hakİş ve Memur-Sen'e bağlı sendikalardan iki haftada 10 binden fazla işçi ve memur, mobbing, yerinden sürülme tehdidi, maaş baskısıyla zorla istifa ettirildi.



Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş, Öz Güven-Sen ve Öz Taşıma-İş sendikalarından toplam 6.744 işçi istifa ettirilerek DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'na ve Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası'na üye yapıldı. Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Bem-Bir Sen Sendikası'na üye 3.940 memur da zorla istifa ettirilerek KESK'e bağlı Tüm-Bel Sen Sendikası'na geçirildi.

EN ÇOK BASKI NEREDE?

CHP ve HDP'li belediyeler 31 Mart sabahında seçimi kazanır kazanmaz belediye çalışanlarıyla uğraşmaya başladı. Antalya'dan Ankara'ya, Ereğli'den Kırşehir'e, Bolu'dan İstanbul Küçükçekmece'ye kadar birçok il ve ilçede işçi ve memurlar tehditle baskı altına alındı. DİSK ve KESK'in örgütlü sendikaları belediyelere gidip kamp kurdu.

İşçi ve memurlarla toplantılar düzenleyip "Eğer bizim sendikaya üye olmazsanız haklarınızı alamazsınız, görev yeriniz değişirse ağlamayın" diyorlar.

İŞÇİYİ EKMEKLE TEHDİT EDİYORLAR

CHP'li belediyelerin tehdit ve şantajıyla karşılaşan işçiler yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Öz Taşıma-İş Sendikası'na üye işçiler, DİSK ve Türk-İş'e bağlı sendika yetkililerinin gelerek, "Mansur Yavaş'ın size selamı var" dediğini ve üstü kapalı tehditler savurduklarını söyledi.

Hizmet-İş'e üye işçi Hulusi Ermiş, "1 Nisan'da belediyemize gelip bize 'Bundan sonra sendika DİSK olacak. Üye olmazsanız sizi işten atmayız ama...' dediler" sözleriyle yaşadığı baskıyı anlattı.

MOBBİNG YAPIP İSTİFAYA ZORLUYORLAR

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "İşçilerimiz çok huzursuz. Kendilerine mobbing uygulandığını söylüyorlar. Bizim 2021'e kadar sözleşmemiz var. Bu bitmeden istifaya zorlanan işçiler mağdur ediliyor. Çalıştığımız belediyelerde 15-20 yıldır DİSK'e üye işçiler vardı, hiçbirine böyle bir baskı uygulanmadı" dedi.

"MANSUR BAŞKAN'IN SELAMI VAR"

Hak-İş'e bağlı Öz Taşıma-İş Sendikası yetkilileri de, Belediye-İş ve Nakliyatİş Sendikası yöneticilerinin üyelerine gelerek "Mansur Yavaş'ın size selamı var. Bize üye olursanız 4 ikramiye verilecek" dediklerini söyledi. Uzmanlar, "250 işçi bizden istifa etti" dedi.

CADI AVI BAŞLATTILAR

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP'li belediyelerde "cadı avı" başlatıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Bizi yok sayan, kendilerine rakip gören belediye başkanlarıyla sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Hukuki ve demokratik yolları kullanarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu konuda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Başta Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmak, uluslararası sendikal hareketi bu konuda uyarmak ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bünyesinde bir kısım teftiş incelemesiyle bu baskıların ortadan kaldırılmasını gündeme getireceğiz."

Operasyonun 1 Nisan'da başlatıldığına dikkat çeken Arslan, "Belediye başkanlarının isimleri kullanılarak bir kısım işgüzarlar da bu işin içine girdi" dedi.

MEMURLARA DA BASKI VAR

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Bem-Bir Sen Sendikası'na üye memurlar da sendikalarından istifa ettirilip KESK'e bağlı Tüm-Bel Sen Sendikası'na üye yaptırıldı. Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Mersin, Bayburt, Çankırı, Erzincan, Kastamonu, Kütahya, Elmadağ, İzmit, Küçükçekmece, Ödemiş, Sorgun, Taşköprü, Torbalı, Tosya, Bozüyük, Bilecik, Amasya belediyelerinde 31 Mart tarihinden hemen sonra memurlara baskı başladı.



Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Bem-Bir Sen Sendikası uzmanları, "Memurları 'Bizim sendikaya geçerseniz rahat edersiniz. Yoksa başka yerde çalışırsınız' diye tehdit ediyorlar" dedi.

SABAH