Mübarek 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayı ne zaman başlayacak 2019 araştırmaları hızlandı. Müslümanlar için yeri ayrı olan 11 ayın sultanı Ramazan 6 Mayıs Pazartesi başlayacak. İlk sahura ise 5 Mayıs gecesi kalkılacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs gecesi idrak edilecek. 9 günlük ramazan bayramı tatili ise 3 Haziran'da öğleden sonra başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 4 Haziran'da başlıyor. 6 Haziran bayramın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ramazan Bayramı tatili takvimiyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından bütün kamu kurum ve kuruluşlarına Ramazan Bayramı tatiline ilişkin idari izin yazısı gönderildiği belirtildi.