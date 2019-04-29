Yalı Mahallesi Sedat Kahraman Parkı'nda pazar sabahı yürüyüş yapan kişiler, buradaki kedievinin yakıldığını fark etti. Kedi evinin içinde bir kedinin de yanarak öldüğünü gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Ekipler, park çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüpheli iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.





Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay, kedi evinin yakılmasına ve bir kedinin telef edilmesine tepki gösterdi. Konuyla ilgili tespit tutanağı tutularak kamera kayıtlarının incelenmesi ve olayın failinin bulunarak gerekli cezanın verilmesi için Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Hayvan Hakları İhlal Komisyonu'na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Tugay, "Bir insan böyle bir vicdansızlığı nasıl yapar? Çok üzgünüz ve failin gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Kentimizi paylaştığımız can dostlarımızın huzur içinde yaşayabilmesi için çalışıyoruz. Sahipsiz hayvanlar ve yaşadıkları kötü muamele, insan eliyle oluşturulmuş bir sorundur ve çözümü de insanlar tarafından, insanca olmalıdır" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

