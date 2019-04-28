İslam alemi için son derece önemli olan Ramazan Ayı için geri sayım başladı. Ramazan Ayı'na dair detaylar sahur vakitleri şu sıralar vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. "İlk oruç ne zaman ve ilk sahura saat kaçta kalkılacak?" soruları vatandaşlar tarafından cevap bekliyor. İşte 2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi...

İLK ORUÇ VE İLK TERAVİH NE ZAMAN?

2019 yılında ilk teravih namazı, 5 Mayıs'ta kılınacak. İlk oruca ise 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kalkılacak.

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ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELER?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî', II, 87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).