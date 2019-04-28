ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Ramazan paketi 2019 paylaşıldı! Güncel indirim listesi...

27-30 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu listesi burada. ŞOK marketler müşterileri bu haftanın indirimli ürünlerini araştırıyor. ŞOK marketler bu hafta Ramazan ayına özel indirimli ürünleri müşterilerinin beğenisine sundu. Ramazan şerbeti, hurma, Ramazan ayının vazgeçilmez tatlı çeşitleri ve birçok ürün katalogda yer alırken kataloğun sonuna eklenen Ramazan paketi de müşterilerin gündeminde. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte 27-30 Nisan 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...