ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Ramazan paketi 2019 paylaşıldı! Güncel indirim listesi...
ŞOK aktüel ürünler kataloğu oldukça merak ediliyor. 24 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında geçerli indirim listesini haberimizde derledik. ŞOK marketlerde Ramazan ayına özel indirimli ürünler dikkat çekiyor. Ramazan şerbetinden hurmaya, Ramazan paketinden tatlı çeşitlerine birçok ürün burada. Peki, ŞOK'ta hangi ürünler indirimli? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
28.04.2019 15:28
- Son Güncelleme: 28.04.2019 15:28
27-30 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu listesi burada. ŞOK marketler müşterileri bu haftanın indirimli ürünlerini araştırıyor. ŞOK marketler bu hafta Ramazan ayına özel indirimli ürünleri müşterilerinin beğenisine sundu. Ramazan şerbeti, hurma, Ramazan ayının vazgeçilmez tatlı çeşitleri ve birçok ürün katalogda yer alırken kataloğun sonuna eklenen Ramazan paketi de müşterilerin gündeminde. Peki, bu hafta ŞOK'ta neler var? İşte 27-30 Nisan 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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