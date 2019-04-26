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Hangi gün sahura kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2019 Ramazan ne zaman, hangi gün?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi çattı. İslam alemi, Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ramazan ayı oruç tutarak geçirilen önemli bir aydır. Peki, 2019 yılında ilk oruç ne zaman tutulacak? Hangi gün sahura kalkılacak? Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlıyor?

26.04.2019 15:42 - Son Güncelleme: 26.04.2019 15:42
Hangi gün sahura kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2019 Ramazan ne zaman, hangi gün?

2019 yılı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indiği, İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruçun bu ayda tutulduğu, Müslümanlar için en kutsal ay olan "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan-ı Şerif' heyecanla bekleniyor. Ramazan ayı, Kur'an'ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduruyor. Peki, 2019 yılında ilk oruç ne zaman tutulacak? Hangi gün sahura kalkılacak? Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte konu hakkında detaylar...

Hangi gün sahura kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2019 Ramazan ne zaman, hangi gün?

RAMAZAN NE ZAMAN? HANGİ GÜN SAHURA KALKILACAK?

2019 yılı Ramazan ayı 6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. İlk oruç 6 Mayıs'ta tutulacak. İlk sahura ise 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kalkılacak.

Hangi gün sahura kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2019 Ramazan ne zaman, hangi gün?

RAMAZAN AYI'NDA NELER YAPILIR?

Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

Hangi gün sahura kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2019 Ramazan ne zaman, hangi gün?

* Oruç tutmak

* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

* Kur'an okumak

* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak

* İftar ettirmek

* Kadir Gecesini aramak

Hangi gün sahura kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2019 Ramazan ne zaman, hangi gün?

* Sabretmek

* İhsan ve ikramda bulunmak

* Tövbe etmek

* Cenneti istemek

* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

* Ramazan umresi yapmak

* Açları doyurmak

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