Hangi gün sahura kalkılacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? 2019 Ramazan ne zaman, hangi gün?

2019 yılı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indiği, İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruçun bu ayda tutulduğu, Müslümanlar için en kutsal ay olan "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan-ı Şerif' heyecanla bekleniyor. Ramazan ayı, Kur'an'ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduruyor. Peki, 2019 yılında ilk oruç ne zaman tutulacak? Hangi gün sahura kalkılacak? Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte konu hakkında detaylar...