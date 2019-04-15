AK Parti'den CHP/Millet İttifakı'na geçen il ve ilçe belediyelerinde kıyımlar ve baskılar aleni olarak başladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Suriyeli mültecilerin aylıklarını kesmesinin ardından, Adana, İzmir, Antalya ve İstanbul'da da tepki çeken uygulamalara imza atıldı. CHP'li Gürsel Tekin, Antalya'da Muhittin Böcek'in 4 bin kişiyi işten çıkardığını Adana'da da 6 bin kişi için çalışmaların yapıldığını anlattı. AK Parti'den CHP'ye geçen İzmir Torbalı Belediyesi'nde ise sürgün operasyonu yapıldı. 16 kişinin görev yeri değiştirildi. Başkan İsmail Uygur'un birçok müdür ve amiri sürgüne yolladı. Müdürlerin bir kısmının ise unvanını elinden aldı. İstanbul'daki Esenyurt Belediyesi'nde ise Hak İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyesi işçilerin, DİSK/Genel-İş'e geçmeye zorlandığı açıklandı. Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir- Sen üyeleri de sendika değiştirmeye zorladıklarını belirterek olaya tepki gösterdi. Ankara Elmadağ'da da Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen üyelerinin de sendikalarını değiştirmeye zorlandığı anlatıldı.







CHP'DE 'SEÇİM' TELAŞI

CHP yönetimi, bir yandan İmamoğlu üzerinden 'mağdur' edebiyatı yaparken, diğer yandan da YSK'nın seçimin yenilenmesi kararı vermesi halinde izlenecek yol haritası üzerinde çalışıyor. Millet İtitfakı'nın kapsamını genişletmeyi planlıyor. Bu kapsamda sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, siyasi partilerle temaslarda bulunmayı amaçlıyor.



MALTEPE'DE OY SAYIMI DURDU

Maltepe'deki yeniden oy sayımındaki ilave sandık kurulları ve yaptıkları sayım iptal edildi. Yeniden sayım yapan kurul sayısı 12'den 2'ye düştü, sayıma bu sabah saat 09.00'da kadar ara verildi. İptal edilen sandık kurullarının saydığı oylar yeniden sayılacak.