31 Mart seçimlerinden önce meydan meydan dolaşarak "Hiçbir belediye işçisinin işine son vermeyeceğiz. Bizim hiç kimsenin ekmeğinde gözümüz yok" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri aldatmaca çıktı. AK Parti veya MHP'den CHP'ye geçen belediyelerde ilk icraat işçi kıyımı ve sendika dayatması oldu.

BASKI YAPIYORLAR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Küçükçekmece Belediyesi'nin CHP'ye geçmesinin ardından, işçilere sendika baskısı yapılması ve DİSK Şube Müdürü Adil Çiftçi, CHP'li yeni başkan Kemal Çebi'nin selamıyla geldiğini söyleyerek, işçileri 'sendikanızı değiştirin' diye tehditleri sonrası şimdi de istifaya zorlama başladı.

Hak-İş Sendikası temsilcisine göre İstanbul Küçükçekmece'de Hizmet-İş üyesi bin 200 işçinin tamamı görevlerinden baskı yapılarak istifa ettirildi. İşçilere, DİSK üyesi olmamaları halinde işlerine devam edemeyecekleri belirtildi. Bu bin 200 kişinin tekrar göreve dönemeyebileceği belirtiliyor. Küçükçekmece'de Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir- Sen üyesi 360 kişinin de istifası istendi. Esenyurt'ta da aynı şekilde işçilere baskı yapıldı. Bem-Bir- Sen üyesi 260 kişi görevinden istifa ettirildi. Sendika değiştirmeleri ve KESK bünyesine girmeleri halinde işe alınacakları söylendi.

İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLADI

İzmir'de AK Parti'den CHP'ye geçen Menderes, Ödemiş, Selçuk, Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinde de işçiler ana muhalefetin mağduru oldu. Menderes'te bazı memurlar AK Partili olduğu iddiasıyla köpek barınakları başta olmak üzere birçok bölgeye sürgün edildi. Torbalı'da ise 30 işçinin işine son verildi. Zaten CHP'de olan Gaziemir'de ise CHP'nin yeni başkan Halil Arda 40 çalışanı işten çıkardı.

TERÖR ESTİRİYORLAR! MOBBİNG VE SÜRGÜN

Bilecik'te belediyede çalışan görevlilere mobbing uygulandığı öğrenildi. Memurlara baskı yapıldığı ve çok sayıda memurun sürgüne gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Yine Bilecik Belediyesi'nin duvarlarında yer alan Osmanlı minyatür ve motifleri CHP'li belediye başkanı Semih Şahin'in talimatıyla duvardan kazıtıldı. Adana ve Antalya'daki işçi kıyımı iddiası ise bizzat CHP Milletvekili Gürsel Tekin'den geldi. Tekin, Antalya'da 4 bin, Adana'da 6 bin işçinin işine son verildiğini söyledi.

IRKÇI BAŞKAN LİSTE İSTEDİ

31 Mart öncesi "Bolu'da Suriyeli görmek istemiyoruz" diyerek ırkçı tavırlarıyla gündeme gelen CHP'li Tanju Özcan belediye başkanı seçildikten sonra işçi kıyımı için harekete geçti. Özcan'ın belediye bünyesinde çalışan bin 400 kişinin listesini istediği ve çalışan işçiler ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. CHP'li Artvin'de de aynı senaryo uygulandı. CHP'li Demirhan Elçin yönetimi devraldıktan sonra ilk icraat olarak belediye bünyesinde çalışan sosyal tesislere el attı. Belediyeye ait olan 2 tesisinin birinin tamamen kapatıldığı diğerine ise kısıtlama getirildiği öğrenildi. Tesislerde çalışan işçilerin ise başka yerlerde kısmi olarak görevlendirildiği ancak her an işten çıkarma olayıyla karşı karşıya olacakları öğrenildi.

İSTİFA BASKISI

Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Batman İl Başkanı Diyaddin Demirhan, HDP'li başkanın seçildiği Batman Belediyesinde son 5 günde 130'a yakın üyelerinin baskıyla istifa ettirildiğini öne sürdü. Demirhan, yerel seçimde Batman Belediye Başkanlığına seçilen HDP'li Mehmet Demir'in göreve başlamasının ardından üyelerine mobbing uygulandığını, sendikalarından istifa etmesi için baskı yapıldığını iddia etti. Demirhan, bazı birim amirlerinin üyelerini ikna odalarına alarak sendikadan istifa ettirmeye çalıştığını ifade etti.