Bolu'da, işten çıkarılan temizlik işçisi Barış Yiğit, belediye binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından ikna edilen işçi, intihar girişiminden vazgeçirildi.
CHP'Lİ BAŞKAN İŞTEN ÇIKARDI
Olay, saat 12.00 sıralarında Bolu Belediye binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 19 Aralık 2018 tarihinden sonra belediyede işe alınan 97 işçinin işten çıkarılması talimatını verdi. Engelli kadrosundan işe alınan epilepsi hastası 2 çocuk babası Barış Yiğit, belediyenin çatısında bulunan bayrağın iplerini bağlamak için çıktığı sırada işten çıkarıldığını duyarak sinir krizi geçirdi. Başkan Özcan'a da ulaşamayan Yiğit, çatıdan aşağı sarkarak intihar girişiminde bulundu. Belediye çevresindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Korku dolu anların yaşandığı olayda, çatıya çıkan polis ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik ikna çabası sonucunda temizlik işçisi Barış Yiğit çatıdan inmeyi kabul etti.
Barış Yiğit ile birlikte işten çıkarılan diğer temizlik işçilerinin gözyaşları içinde izlediği olayda, Durkadın Çakıroğlu isimli kadın işçi fenalık geçirerek bayıldı. Çakıroğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. Çarkıroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SURİYELİLERE YARDIMI KESMİŞTİ
Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, ilk resmi yazısında, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, 'İlimizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması' ifadeleriyle talimat verdi.
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