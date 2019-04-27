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  • Son Güncelleme: 27.04.2019 09:02

Dışişleri Bakanlığı'dan Portekiz Parlamentosu'nun 1915 olayları açıklamasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Portekiz Parlamentosu'nun 1915 olayları ile ilgili 26 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamaya sert tepki geldi.

Türkiye'den Portekiz Parlamentosu'na sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Portekiz Parlamentosu'nun 1915 olayları hakkında 26 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamayı reddettiklerini açıkladı.

ASLA KABUL EDİLEMEZ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Portekiz Parlamentosu'nun 1915 olayları hakkında 26 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamayı reddediyoruz. Tarihi siyasallaştıran, uluslararası hukuku ve Avrupa hukukunu hiçe sayan bu tür yaklaşımlar asla kabul edilemez.

Portekiz Parlamentosu'ndan iç siyasi saiklerle gerçekleri çarpıtmak yerine tarihi gerçeklere, arşiv kayıtlarına ve hukuka saygı göstermesini bekliyoruz" denildi.

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