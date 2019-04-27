Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Nisan Cumartesi günü hava durumu değerlendirmelerini açıkladı. Buna göre sıcaklıklar artmaya devam ederken Meteoroloji, bazı illerimiz için sağanak yağış uyarısı verdi. Haberimizde İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin beş günlük hava durumu, saatlik hava durumu raporlarına ulaşabilirsiniz. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Antalya, Afyon ile Ankara'nın doğusu ve Malatya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 27 Nisan Meteoroloji son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı! İl il hava durumu nasıl olacak?
27 NİSAN CUMA HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Antalya, Afyon ile Ankara'nın doğusu ve Malatya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ve Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemi bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor..
BURSA 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu
EGE
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Afyon çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 11°C, 28°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 23°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Kırıkkale, Kırşehir çevreleri ve Ankara'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu, yarın doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 8°C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA 13°C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 5°C, 21°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 8°C, 25°C
Parçalı bulutlu, sis ve puslu
SİNOP 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu, sis ve puslu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, İç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarının yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Malatya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Yağış Nedir?
Yağış, hava kütlelerinin soğuk bir hava tabakası ile karşılaşarak, soğuk bir yerden geçerek ya da yükselerek soğuması sonucunda içerisindeki su buharının yoğuşarak sıvı veya katı halde yeryüzüne inmesi olayıdır. Plüvyometre adı verilen bir âletle ölçülür. Yıllık yağış miktarı mm, cm ve m olarak, günlük yağış miktarı ise kg/m² ile ifade edilir. Yıllık toplam yağış miktarının bir alanda oluşturduğu yükseklik baz alındığı için uzunluk birimleriyle ifade edilir. Birçok farklı formda meydana gelebilir, bunlar yağmur, kar, graupel, dolu ve sulusepkendir.
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