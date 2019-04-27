Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Nisan Cumartesi günü hava durumu değerlendirmelerini açıkladı. Buna göre sıcaklıklar artmaya devam ederken Meteoroloji, bazı illerimiz için sağanak yağış uyarısı verdi. Haberimizde İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin beş günlük hava durumu, saatlik hava durumu raporlarına ulaşabilirsiniz. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Antalya, Afyon ile Ankara'nın doğusu ve Malatya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 27 Nisan Meteoroloji son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı! İl il hava durumu nasıl olacak?

27 NİSAN CUMA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırıkkale, Kırşehir, Antalya, Afyon ile Ankara'nın doğusu ve Malatya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ve Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemi bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor..

BURSA 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE 11°C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ 9°C, 24°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer sisli ve puslu

EGE

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Afyon çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 14°C, 28°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 11°C, 28°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 23°C

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Kırıkkale, Kırşehir çevreleri ve Ankara'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 23°C

Parçalı bulutlu, yarın doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA 13°C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 25°C

Parçalı bulutlu, sis ve puslu

SİNOP 11°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu, sis ve puslu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, İç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarının yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 9°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Malatya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Yağış Nedir?

Yağış, hava kütlelerinin soğuk bir hava tabakası ile karşılaşarak, soğuk bir yerden geçerek ya da yükselerek soğuması sonucunda içerisindeki su buharının yoğuşarak sıvı veya katı halde yeryüzüne inmesi olayıdır. Plüvyometre adı verilen bir âletle ölçülür. Yıllık yağış miktarı mm, cm ve m olarak, günlük yağış miktarı ise kg/m² ile ifade edilir. Yıllık toplam yağış miktarının bir alanda oluşturduğu yükseklik baz alındığı için uzunluk birimleriyle ifade edilir. Birçok farklı formda meydana gelebilir, bunlar yağmur, kar, graupel, dolu ve sulusepkendir.