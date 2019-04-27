Cumhuriyet döneminin en büyük camisi Çamlıca Camii'ni hedefine alan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu,"Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim." demişti. Başkan Erdoğan'dan Karamollaoğlu'nun sözlerine çok sert tepki geldi: Ben el öptürmem, temiz elimi kirletmem.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı:

TABELASI VAR, BİNASI YOK...

Seçimlerde aldıkları oy oranı ne olursa olsun, mirasçısı oldukları misyonun hatırı sebebiyle bu kişileri görmezden gelemiyoruz. Mesela çıkıp Ardahan'da Iğdır'da Şırnak'ta üniversite kurmanın hangi mantığı var? Hocası var, talebesi yok diyor. Adama sormazlar mı, tabelası var, binası yok...

'BEN ELİMİ ÖPTÜRMEM, ÇÜNKÜ TEMİZ ELİMİ KİRLETMEM"

Mesela çıkıp 'Hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik bir cami yapmak gelir? Bir kere doldursunlar ellerini öperim' gibi bir hezeyanı dile getiriyor. Ben öptürmem, çünkü temiz elimi kirletmem.

Şu hale bak... Bu ne tarih bilmezliktir? O zaman ki nüfusa göre; Sen Sultanahmet Camii'ni, Süleymaniye Camii'ni, Fatih CAmii'ni, acaba nasıl değerlendireceksin?

AHMETLİ ERBAKAN HOCA'MIZ KALKSA

Ey zavallı ya. Bunlar mühürdür, müdür. O boğaza girip çıktığın zaman işte Büyük Çamlıca Camii'ni göreceksin. Ben inanıyorum ki bunlara oy verenler de herhalde hesaba çekeceklerdir. Iğdır, Ardahan, Şırnak gibi yerlere biz üniversiteyi götürüyoruz. Bizim ecdadımız ta buralara medreseler kurmadı mı?

Öyle bir tarih bilmezlik var ki, rahmetli Erbakan Hoca'mız kalksa herhalde bunu karşılıksız bırakmazdı. Yahu bunları söyleyecek kadar maalesef siyasetten de nasibini almamış, maalesef kalkıp kalkıp ileri teknolojiden benim oradaki vatandaşlarımı mahrum etmenin hesabı içine girmiş.

Mevlana'nın şu ifadeleri tam anlatıyor. "Cahil insan gülün güzelliğini görmez, gider dikenine takılır" İşte tam da bu kafayı tarif eden veciz bir söz. AK Parti Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırmıştır. Ankara, İstanbul, Sakarya, Bilecik, Konya hatları birfiil çalışıyor. Yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veriyoruz.

ÇAMLICA CAMİİ'Nİ HEDEFİNE ALMIŞTI

31 Mart'ta uğradığı hezimet sonrası seçimleri gündeminden çıkaran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet döneminin en büyük camisi Çamlıca Camii'ni hedefine aldı. Temel Karamollaoğlu,"Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim." dedi.

ÜNİVERSİTE AÇILMASINA "GEREKSİZ" DEMİŞTİ

Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul ve Çamlıca Camii projelerinin gereksiz olduğunu söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu kez de Iğdır, Ardahan, Şırnak gibi illerde üniversite açılmasının gereksiz olduğunu savunarak skandala imza attı.