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  • Son Güncelleme: 24.04.2019 16:06

'ni hedefine alan Karamollaoğlu'ndan bir skandal açıklama daha!

, ve projelerinin gereksiz olduğunu söyleyen Genel Başkanı , bu kez de , Ardahan, gibi illerde üniversite açılmasının gereksiz olduğunu savunarak skandala imza attı.

Genel Başkanı , daha önce hızlı tren ve 'nin gereksiz olduğunu söylemişti. , gibi projelere de karşı çıkan Karamollaoğlu bu sözlerinden dolayı çok tepki aldı.

Karamollaoğlu, bu kez de , Ardahan, gibi yerlerde üniversite açılmasına karşı çıktı.

"DEVLET OKUL AÇAR GİBİ ÜNİVERSİTE AÇIYOR"
Karamollaoğlu, konuyla ilgili olarak, "Yüzün üzerinde üniversitemiz var. Yahu Allah rızası için, gidip şimdi Ardahan'dakiler, Iğdır'dakiler gücenmesin ama, Ardahan'da bir üniversite kurmanın hangi mantığı var? Hocası var, talebesi yok. Hocası da yok çok yerde. Şırnak'a git, öğrenci yok. Muhterem arkadaşlarım; bunu dediğim koskoca bir devlet bu politikaları üretiyor. Hala okul açar gibi üniversite açıyor. Bu nasıl bir anlayış." ifadelerini kullandı.

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Temel Bey, Temel Bey,

Bu adam 2.pensilvanya.Siyaseten ve partinin koltuğunu gereksiz işgal edenler,gerekli olanlara nasıl da utanmadan gereksiz diyebiliyor.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 24.04.2019 16:12
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