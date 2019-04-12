Çamlıca Camii'ni hedefine alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,"Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim." demişti. Karamollaoğlu'nun camiden rahatsızlığını açığa çıkaran bu skandal açıklamasına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'den geldi.







"SAADET'İ CHP'YE 7. OK YAPMAK İSTİYOR"

Çelik, Karamollaoğlu'nun skandal camii çıkışına ilişkin "Bu ittifak yapmak, CHP ideolojisinin Saadet Partisi'ne sirayet etmesi bakımından son derece hızlı bir yayılma olduğunu söylüyor. Bırakın bunları CHP söylesin. CHP'nin 6 okuna 7. oku Saadet'i eklemeye çalışıyorlar. Sayın Karamollaoğlu 7. bir ok eklemeye çalışıyor. Kavga etme geleneği CHP'den Saadet Partisi'ne devredilmiş oluyor. Zannediyorum Saadet Partili kardeşlerimizin de bu açıklamalardan rahatsızlık duyduğunu söylüyorum. CHP'nin altı oku memlekete çok çektirdi, yedincisini ekleme maalesef Saadet Partisi'nden geliyor." ifadelerini kullandı.