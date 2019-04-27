İşte belgelerle 31 Mart yerel seçimlerinde Arnavutköy'de yapılan usulsüzlük

31 Mart yerel seçimlerinde oy usulsüzlükleri tek tek tespit ediliyor. İstanbul'da Arnavutköy ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 1487 No'lu sandıkta biri gerçek diğeri sahte olmak üzere iki adet sandık sonuç tutanağı hazırlandığı ve oy çuvalına sahte olan tutanağın konulduğu ortaya çıktı. Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın oyu gerçek seçim sandık tutanağına 182 oy olarak yazıldı. Ancak Yıldırım'ın 182 oyu sonradan hazırlanan 'sahte' tutanağa 1 oy olarak yazıldı. Yıldırım'ın 1 oy olarak yazılan sandık seçim tutanağı çuvala konularak mühürlendi. Ortaya çıkan sahte tunatak, organize oy hırsızlığı çetesinin Binali Yıldırım'ın oyunu nasıl çaldığını da ortaya koydu. Sandıktaki Yıldırım'ın aldığı 182 oyun 1 oy olarak yazıldığı ve 182 oyun Ekrem İmamoğlu'na yazıldığı görüldü. Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu'nda görevli Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri ise Binali Yıldırım'ın oyunu 1 olarak YSK sistemine girdi.

MADDİ HATA OLAMAZ

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, "Bu maddi hata olamaz. Bu yanlışlık da olamaz. Sonradan AK Parti adına Binali Yıldırım'ın oyunu 1 yazarak yeni sandık seçim daha tutanağı hazırlıyorsunuz ve torbaya bunu bağlıyorsunuz. İlçe birleştirme tutanağında da Binali Yıldırım'ın 1 oyu geçiyor. Test ettiğimizde bu ortaya çıkıyor. İki tane farklı sandık seçim tutanağını hazırlayan sandık kurulu başkanına baktığımızda kamu görevini ihtiva etmiyor demektir" dedi.

KENAN KIRAN / SABAH