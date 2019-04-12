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  • 12.04.2019 11:01
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 11:10

SP Lideri ’ni hedefine aldı!

'ta uğradığı hezimet sonrası leri gündeminden çıkaran Genel Başkanı , Cumhuriyet döneminin en büyük camisi 'ni hedefine aldı. Temel Karamollaoğlu,"Hangi akıllının başına 'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim." dedi. Karamallaoğlu bu sözleriyle Yunan'ı aratmadı.

yerel lerini kısa bir süreliğine gündeminden çıkaran Genel Başkanı , yapımına 2013 yılında başlanan ve yakın zamanda ibadete açılan 'ni eleştirdi.

BİR KERE DOLDURSUNLAR ELLERİNİ ÖPERİM​
SP Lideri Temel Karamollaoğlu, "Hangi akıllının başına 'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim. İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki, orası dolsun. Bunu bile idrak etmeden, dışarıdan bakıldığı zaman 'Şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak' derseniz, işte hapı yuttuğumuzun resmidir bu. Bu Türkiye'nin ne kadar perişan halde olduğunu gösterir, ne kadar geliştiğini kalkındığını göstermez. Bakış açısı bu." ifadelerini kullandı.

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