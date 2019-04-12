31 Mart yerel seçimlerini kısa bir süreliğine gündeminden çıkaran Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yapımına 2013 yılında başlanan ve yakın zamanda ibadete açılan Çamlıca Camii'ni eleştirdi.

BİR KERE DOLDURSUNLAR ELLERİNİ ÖPERİM​

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, "Hangi akıllının başına Çamlıca Tepesi'ne 60 bin kişilik cami yapmak gelir ya? Bir kere doldursunlar ellerini öperim. İçeriye giren dışarıya nasıl çıkacak? Günün en az 7-8 saatini vermesi lazım ki, orası dolsun. Bunu bile idrak etmeden, dışarıdan bakıldığı zaman 'Şu ihtişama bak ya, nereden nereye geldik Türkiye olarak' derseniz, işte hapı yuttuğumuzun resmidir bu. Bu Türkiye'nin ne kadar perişan halde olduğunu gösterir, ne kadar geliştiğini kalkındığını göstermez. Bakış açısı bu." ifadelerini kullandı.