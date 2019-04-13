Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Çamlıca Camii'ni peygamberimizin döneminde münafıklar tarafından yapılan Mescid-i Dırar'a benzetti.

KARAMOLLAOĞLU'NUN İZİNDEN İLERLİYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Regaip Kandili gecesi ilk namazı kılınan Çamlıca Camii için, skandal ifadeler kullanmıştı. Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun izinden ilerleyen Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman da sosyal medya hesabı üzerinden Çamlıca Camii ile ilgili şok edici ifadeler kullandı. Karaduman, Çamlıca Camii'ni Peygamberimizin döneminde münafıkların İslam aleyhindeki faaliyetleri yürütmek için yaptığı Mescid-i Dırar'a benzetti.

AYETLERİ YAZDI

Karaduman, yaptığı paylaşımda Peygamber efendimize Tebük seferinden dönerken inen ayetleri yazdı. Karaduman paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Orada asla namaza durma! Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescid, namaz kılman için elbette daha uygundur; burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever."