Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Derneği 57. Genel Kurulu'na katıldı. Özetle şu konuşmayı yaptı:

HEPSİ EVLADIMDIR:

Benim için imam hatipte okuyan da Galatasaray Lisesi'nde, Kabataş Lisesi'nde okuyan da evladımdır. İmam hatip ailesi, dava adamlarının mücadelesi ile bugünlere gelmiştir.

SAF SAF DURUYOR:

Ana muhalefetin başındaki zat, imam hatip liselerinde hangi derslerin okutulduğunu bilmiyor. 'Buralarda tarih, kimya, matematik, felsefe derslerinin okutulduğunu bilir misin?' dedim. Saf saf duruyor.

DAVA ADAMI:

İmam hatipli demek aynı zamanda dava adamı olmak demektir. Şu anda bakıyoruz bazı yerlerde seçimlerde falan hemen anında sendika değiştirmek falan herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak demek değil.

NEREDEN NEREYE:

(SP Lideri Temel Karamollaoğlu'nu kastederek) Birisi çıkmış 'Büyük Çamlıca'ya 60 bin kişilik caminin ne gereği var?' diyor. Nereden nereye... Bu hesabı kalk bir de Kanuni'ye sorsana, bu hesabı kalk bir de Fatih'e sorsana?



İŞBİRLİĞİ YAYILIYOR

OMUZ omuza olmamız gerekirken başka mecralara yönelenler olduğunu görüyorum. Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere ortaya konan yanlış tavırların hiçbir izahı olmaz. Seçimlerde başlayan iş birliği, hızla tüm alanlara yayılıyor.

Erdoğan, babasını kaybeden Yazıcı'yı acı gününde yalnız bırakmadı.

Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın 93 yaşında vefat eden babası Mustafa Yazıcı'nın cenazesine katıldı.

ZEYNEL YAMAN