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  • 13.04.2019 10:08
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 10:08

Başkan Erdoğan'dan Can Bartu'nun eşine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatı dolayısıyla eşi Güler Bartu'yu telefonla arayarak taziyelerini iletti.

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