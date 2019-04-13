Başkan Erdoğan'dan Can Bartu'nun eşine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatı dolayısıyla eşi Güler Bartu'yu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güler Bartu'ya eşi Can Bartu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. Efsane Can Bartu için bayraklar yarıya indi Spor ve sanat camiası yasta! Ünlü isimlerden Can Bartu mesajları! Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye 9 gol attı! Can Bartu'nun bilinmeyen gerçeği Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsanesi 'Sinyor Can Bartu' yaşamını yitirdi! Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane ismi Can Bartu kimdir?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.