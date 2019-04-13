İstanbul seçim sonuçlarına yönelik sayımın Pazar gecesi tamamlanma ihtimali var, gözler Büyükçekmece başvurusunu erteleyen YSK'ya döndü. Bugün İstanbul seçimlerine ilişkin kamuoyunun dikkati Yüksek Seçim Kurulu'na dönmüş durumda.

İSTANBUL'DA SON DURUM NEDİR?

Şimdiye kadar sayılan sandıkların oranı yüzde 97,8

Yüksek Seçim Kurulu'ndan elde edilen bilgilere göre; şu ana dek sayılan sandıkların oranı yüzde 97,8. Buna göre; Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4.170.404 iken Binali Yıldırım ise 4.156.441 oyla geride kaldı. İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark ise 13.963 oldu.

İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy farkı

Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4.170.404

Binali Yıldırım ise 4.156.441

Fark: 13.963

YSK SEÇİM İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili itiraz maratonunda bugünden itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) süreci başlıyor. Partiler, il seçim kurullarının kararlarına karşı YSK'ya başvuru yapabilecek.

YSK, bu itirazları ise 11-12-13 Nisan'da karara bağlayacak. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Nisan'da başlayan itiraz sürecinde ikinci aşama da geride kaldı. İl seçim kurulları için karara bağlama süreci dün sona erdi.

YSK 13 NİSAN'DA KARARA BAĞLAYACAK

Bugünden itibaren ise itirazda YSK süreci başlıyor. İtiraz sürecinin en yoğun yaşandığı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde seçim sonuçlarına ilişkin partiler ve adaylar, il seçim kurullarının kararlarını YSK'ya taşıyabilecek. YSK'ya itirazlar 8-9-10 Nisan tarihlerinde yapılacak. İtirazların alınmasının ardından YSK bu itirazları, 11-12-13 Nisan'da karara bağlayacak.

YSK'nın vermiş olduğu karar nihai karar olacak. İstanbul'da bütün oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuran AK Parti, Ankara'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ilişkin tüm oyların yani 12 bin 180 sandığın yeniden sayılması için de YSK'ya başvuruyor. İlçe seçim kurullarının kararıyla Ankara'da 11 ilçede sadece geçersiz oylar sayılırken, 13 ilçede ise oyların yeniden sayımına ilişkin talep YSK tarafından reddedild

Binali Yıldırım : Susuyorsam...

Günlerdir seçimlere ilişkin tartışmaları uzaktan izleyen Binali Yıldırım sonunda suskunluğunu bozdu. Yıldırım şu twiti attı:



