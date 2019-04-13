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Efsane için bayraklar yarıya indi

Dün vefat eden için bayraklar yarıya indirildi ve saygı duruşu yapıldı.

Efsane Can Bartu için bayraklar yarıya indi
Güne efsane futbolcu Can Bartu'nun vefat haberiyle başlayan 'de dünkü antrenman öncesinde adının verildiği tesiste futbolcular 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular. Fenerbahçe bayrakları da yarıya indirildi. Sonrasında da buruk bir şekilde antrenman başladı. Dünkü çalışma her zamankinden biraz daha sessiz geçti.



İÇİN OYNAYACAKLAR
Futbolcular, "Bu derbiyi Can Bartu için oynayacağız" dediler.

FUTBOLCULAR 1.5 SAAT TER DÖKTÜ
Can Bartu Tesisleri'nde hüzünlü başlayan antrenman 1.5 saat sürdü. Taktik ağırlıklı geçen çalışma sonrasında futbolcular bir süre tesiste dinlendi.




İLK ZİYARET AZİZ YILDIRIM'DAN
Fenerbahçe'nin vefat eden efsanesi Can Bartu'nun evine ilk taziye ziyaretini eski başkan Aziz Yıldırım yaptı. Daha sonra Başkan Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler ailesine başsağlığı diledi.

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