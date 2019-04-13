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  • Son Güncelleme: 13.04.2019 10:12

Yunan savaş gemisi Boğaz'dan geçti

'na ait savaş gemisi 'ndan geçti.

'na ait P 71 Borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi HS Ritsos, 7 gün önce 'e geçmişti. Savaş gemisi bugün saat 07.00 sıralarında tekrar 'na girdi.

AĞIR SİLAHLAR VE FÜZELER DİKKAT ÇEKTİ
Yaklaşık 1 saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde yunan askerlerinin olduğu görüldü. Geminin Boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu eşlik etti.

1,5 SAATTE BOĞAZ'I GEÇTİ
Geminin arka bölümünde çok sayıda ağır silah ve füzelerin olduğu görülürken savaş gemisi yaklaşık 1.5 saatte Boğaz geçişini tamamlayıp 'ne açıldı.



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