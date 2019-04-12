Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye 9 gol attı! Can Bartu'nun bilinmeyen gerçeği

Türkiye'de futbolun yıldızları bazı takımlarla özdeşleşip kafalarımızda onlardan ayrılmaz bir parça haline geliyorlar. Ama bazen onların gönlünde yatan aslan bambaşka olabiliyor. Tıpkı onun gibi. Basketbola delicesine aşık olan Can Bartu bir maçta Galatasaray futbol takımının formasını giyip Fenerbahçe ağlarına 9 gol işledi. İşte Can Bartu'nun pek bilinmeyen o gerçeği.

12.04.2019 14:58 - Son Güncelleme: 12.04.2019 15:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





