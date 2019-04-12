Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye 9 gol attı! Can Bartu'nun bilinmeyen gerçeği
Türkiye'de futbolun yıldızları bazı takımlarla özdeşleşip kafalarımızda onlardan ayrılmaz bir parça haline geliyorlar. Ama bazen onların gönlünde yatan aslan bambaşka olabiliyor. Tıpkı onun gibi. Basketbola delicesine aşık olan Can Bartu bir maçta Galatasaray futbol takımının formasını giyip Fenerbahçe ağlarına 9 gol işledi. İşte Can Bartu'nun pek bilinmeyen o gerçeği.
Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasının merakla beklenen maçı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi. Dünyanın sayılı derbilerinden biri olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Fenerbahçe'nin mabedi Kadıköy'de oynanacak.
Bu maç öncesi Fenerbahçe camiası kötü haber Can Bartu'dan geldi. Fenerbahçe'nin hem basketbol hem de futbol takımlarında forma giyen Can Bartu, 83 yaşında hayata gözlerine yumdu. Peki Can Bartu'nun bir dönem Galatasaray formasıyla Fenerbahçe kalesini gol yağmuruna tuttuğunu biliyor muydunuz?