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Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye 9 gol attı! Can Bartu'nun bilinmeyen gerçeği

Türkiye'de futbolun yıldızları bazı takımlarla özdeşleşip kafalarımızda onlardan ayrılmaz bir parça haline geliyorlar. Ama bazen onların gönlünde yatan aslan bambaşka olabiliyor. Tıpkı onun gibi. Basketbola delicesine aşık olan Can Bartu bir maçta Galatasaray futbol takımının formasını giyip Fenerbahçe ağlarına 9 gol işledi. İşte Can Bartu'nun pek bilinmeyen o gerçeği.

12.04.2019 14:58 - Son Güncelleme: 12.04.2019 15:11
Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye 9 gol attı! Can Bartu'nun bilinmeyen gerçeği

Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasının merakla beklenen maçı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi. Dünyanın sayılı derbilerinden biri olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Fenerbahçe'nin mabedi Kadıköy'de oynanacak.

Bu maç öncesi Fenerbahçe camiası kötü haber Can Bartu'dan geldi. Fenerbahçe'nin hem basketbol hem de futbol takımlarında forma giyen Can Bartu, 83 yaşında hayata gözlerine yumdu. Peki Can Bartu'nun bir dönem Galatasaray formasıyla Fenerbahçe kalesini gol yağmuruna tuttuğunu biliyor muydunuz?

Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye 9 gol attı! Can Bartu'nun bilinmeyen gerçeği

1936 yılında İstanbul'da doğan Can Bartu, Haydarpaşa Lisesi'nde okurken sporla haşır neşir olmaya başladı. Ama yaptığı spor, futbol değil basketboldu o dönemde. Baketbol Milli Takımı'nın formasını defalarca giydi. Ve bir gün yolu Fenerbahçe'nin basket takımıyla Edirne'ye düştü.

Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye 9 gol attı! Can Bartu'nun bilinmeyen gerçeği

O sırada Edirne'de Fenerbahçe'nin genç futbol takımınında maçı vardı. Farklı kaybettikleri ilk maçtan sonra Edirne karmasına karşı oynayacakları ikinci maç için basket takımından iki takviye aldılar.

Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye 9 gol attı! Can Bartu'nun bilinmeyen gerçeği

Biri kaleye geçti, diğeri santrfora... O maçta santrofor oynayan genç, basketbolcu Can Bartu idi. Tam dört gol attı; üçü sayılmadı, biri sayıldı ve Fenerbahçe o maçı 1-0 aldı. Fakat Can Bartu'nun kalbi o dönem futbol için değil basketbol için atıyordu.

Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye 9 gol attı! Can Bartu'nun bilinmeyen gerçeği

GALATASARAY FORMASIYLA FENERBAHÇE'YE 9 GOL

O dönemde bütün arkadaşları Galatasaraylıydı. Kamil, Coşkun, Tayyar... Can Bartu, bu arkadaşlarıyla zaman zaman yapılan minyatür kale maçlara çağırılıyordu.

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