Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye 9 gol attı! Can Bartu'nun bilinmeyen gerçeği

Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasının merakla beklenen maçı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi. Dünyanın sayılı derbilerinden biri olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Fenerbahçe'nin mabedi Kadıköy'de oynanacak.

Bu maç öncesi Fenerbahçe camiası kötü haber Can Bartu'dan geldi. Fenerbahçe'nin hem basketbol hem de futbol takımlarında forma giyen Can Bartu, 83 yaşında hayata gözlerine yumdu. Peki Can Bartu'nun bir dönem Galatasaray formasıyla Fenerbahçe kalesini gol yağmuruna tuttuğunu biliyor muydunuz?