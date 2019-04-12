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  • Son Güncelleme: 12.04.2019 12:36

Başkan Erdoğan için başsağlığı mesajı yayınladı

'nin efsane oyuncusu , 83 yaşında hayatını kaybetti. Başkan , Fenerbahçe'nin hayatını kaybeden efsane futbolcusu Can Bartu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden için resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımlandı. camiası ve Can Bartu'nun sevenlerine başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, acı haberi üzüntüyle öğrendiğini dile getirdi.

İşte Erdoğan'ın mesajı;

"Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Fenerbahçe ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum."

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