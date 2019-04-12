Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden Can Bartu için resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımlandı. Fenerbahçe camiası ve Can Bartu'nun sevenlerine başsağlığı dileyen Başkan Erdoğan, acı haberi üzüntüyle öğrendiğini dile getirdi.

İşte Erdoğan'ın mesajı;

"Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Fenerbahçe ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum."