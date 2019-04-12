Spor ve sanat camiası yasta! Ünlü isimlerden Can Bartu mesajları!
Spor ve sanat camiası yasta! Türk sporunun Sinyor Bartu'su vefat etti. Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatı, spor ve sanat dünyasını derinden yaraladı. Ünlüler ve futbol kulüpleri, Can Bartu hakkındaki duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlü isimlerin Can Bartu mesajları...
12.04.2019 16:13
- Son Güncelleme: 12.04.2019 16:13
Aysegül Aldinç
Rahmetli babam spor yazarıydı. Eve iş getiren bir spor yazarı... Anlar anlamaz, babamın futbolla ilgili anlattıklarını ilgiyle dinlerdik annemle. Babamın monologlarında Can Bartu ve Metin Oktay'ın yeri ayrıydı. Bir efsane daha aramızdan ayrıldı. Türk futbolu ve basketbolu "sinyor" unu kaybetti. Allahın rahmeti üzerine olsun. Ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.
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