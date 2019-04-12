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Spor ve sanat camiası yasta! Ünlü isimlerden Can Bartu mesajları!

Spor ve sanat camiası yasta! Türk sporunun Sinyor Bartu'su vefat etti. Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatı, spor ve sanat dünyasını derinden yaraladı. Ünlüler ve futbol kulüpleri, Can Bartu hakkındaki duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlü isimlerin Can Bartu mesajları...

12.04.2019 16:13 - Son Güncelleme: 12.04.2019 16:13
Spor ve sanat camiası yasta! Ünlü isimlerden Can Bartu mesajları!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Can Bartu 83 yaşında vefat etti. Bartu'nun vefatı spor ve sanat camiasını derinden yaraladı. İşte sosyal medya aracılığı ile Can Bartu hakkında yapılan paylaşımlar.

Spor ve sanat camiası yasta! Ünlü isimlerden Can Bartu mesajları!

Aras Bulut İynemli

Türk Sporunun Efsane İsmi Can Bartu'yu kaybettik... Mekanın Cennet Olsun Sinyor

Spor ve sanat camiası yasta! Ünlü isimlerden Can Bartu mesajları!

Işın Karaca
Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin büyük efsanesi Can Bartu abimiz vefat etmiş. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun

Spor ve sanat camiası yasta! Ünlü isimlerden Can Bartu mesajları!

Aysegül Aldinç
Rahmetli babam spor yazarıydı. Eve iş getiren bir spor yazarı... Anlar anlamaz, babamın futbolla ilgili anlattıklarını ilgiyle dinlerdik annemle. Babamın monologlarında Can Bartu ve Metin Oktay'ın yeri ayrıydı. Bir efsane daha aramızdan ayrıldı. Türk futbolu ve basketbolu "sinyor" unu kaybetti. Allahın rahmeti üzerine olsun. Ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.

Spor ve sanat camiası yasta! Ünlü isimlerden Can Bartu mesajları!

Acun Ilıcalı
Spor camiasının efsane ismi, değerli sporcu Can Bartu'nun vefatından büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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