Spor ve sanat camiası yasta! Ünlü isimlerden Can Bartu mesajları!

Aysegül Aldinç

Rahmetli babam spor yazarıydı. Eve iş getiren bir spor yazarı... Anlar anlamaz, babamın futbolla ilgili anlattıklarını ilgiyle dinlerdik annemle. Babamın monologlarında Can Bartu ve Metin Oktay'ın yeri ayrıydı. Bir efsane daha aramızdan ayrıldı. Türk futbolu ve basketbolu "sinyor" unu kaybetti. Allahın rahmeti üzerine olsun. Ailesi ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.