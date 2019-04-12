12 Nisan YSK son dakika İstanbul sonuçları en son durum oy farkı kaç? İstanbul Büyükçekmece seçim sonuçları oy oranları nedir? YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını erteledi. Tüm ilçelerde sayım yarın saat 17.00'ye kadar bitecek. Seçimin yenilenmesi daha sonra gündeme gelecek. İstanbul'da, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışta sona gelindi. YSK, Büyükşehir sonuçlarını etkileyeceğini de dikkate alarak AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını erteledi. Yarın saat 17.00'ye kadar tekrar sayımlar tamamen bitecek. AK Parti'nin, Büyükçekmece ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talepleri birleştirilecek. Nihai kararı ise YSK verecek.



YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını erteledi! İstanbul'da, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışta sona gelindi

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını erteledi. Tüm ilçelerde sayım yarın saat 17.00'ye kadar bitecek. Seçimin yenilenmesi daha sonra gündeme gelecek.

İstanbul'da, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışta sona gelindi. YSK, Büyükşehir sonuçlarını etkileyeceğini de dikkate alarak AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını erteledi. Yarın saat 17.00'ye kadar tekrar sayımlar tamamen bitecek. AK Parti'nin, Büyükçekmece ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talepleri birleştirilecek. Nihai kararı ise YSK verecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün gündemine aldığı Büyükçekmece'de hayalet seçmen nedeniyle seçimlerin iptaline ilişkin başvuru kararını erteledi. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinin ardından usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 38 ilçedeki oyların tamamının yeniden sayılması ve Büyükçekmece'deki seçimin iptali talebiyle YSK'ya başvuruda bulunmuştu. YSK 31 ilçedeki oyların yeniden sayılması talebini reddederken, 21 ilçedeki 51 sandığın sayılmasını istemişti.

2.5 SAATLİK GÖRÜŞME

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece'deki seçimlerin iptali talebiyle "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle "olağanüstü itiraz" başvurusunu ise dün gündemine aldı. Parti temsilcilerinin de yer aldığı 11 kişilik kurul heyeti yaklaşık 2.5 saat görüştü. Heyet, iptale ilişkin herhangi bir karar vermedi. Buna neden olarak, İstanbul'da oy sayımı işleminin hala devam etmesi gösterildi. Kurul üyelerinin, oy sayımı işleminin tamamlanması gerektiği yönünde görüş birliğine vardığı belirtildi. Böylece Büyükçekmece başvurusunun, önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde seçimin yenilenmesine ilişkin 'olağanüstü itiraz' ile birlikte yeniden ele alınacağı kaydedildi.

ARTIK SÖZ YSK'NINDIR

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçime ilişkin açıklama yaptı: Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır.

​BAŞKAN İFADE VERDİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "sahte seçmen" olayı ile ilgili önceki gün ifade verdi. "Savcıya bilgilendirme yaptım" dedi.

Büyükçekmece'de polisler hayalet seçmenleri belirlemek için listeler elde kapı kapı dolaştı.

İSTANBUL'DA SON OY FARKI EN SON DURUM NEDİR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, yerel seçimlerde İstanbul'da sonuçlarına itiraz sürecine ilişkin 'Oyların tamamının sayımına ilişkin yüzde 6 sayılmışken geldiğimiz noktada fark 29 binlerden 14 binlere indi' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'daki son dakika gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelinen noktada seçimin sonucunu etkileyecek birçok usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle olağanüstü itiraz hakkını kullanacaklarını belirten Yavuz,

"Bu kapsamda İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz." diye konuştu.

İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili itiraz maratonunda bugünden itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) süreci başlıyor. Partiler, il seçim kurullarının kararlarına karşı YSK'ya başvuru yapabilecek.

YSK, bu itirazları ise 11-12-13 Nisan'da karara bağlayacak. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Nisan'da başlayan itiraz sürecinde ikinci aşama da geride kaldı. İl seçim kurulları için karara bağlama süreci dün sona erdi.

11-12-13 NİSAN'DA KARARA BAĞLAYACAK

Bugünden itibaren ise itirazda YSK süreci başlıyor. İtiraz sürecinin en yoğun yaşandığı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde seçim sonuçlarına ilişkin partiler ve adaylar, il seçim kurullarının kararlarını YSK'ya taşıyabilecek. YSK'ya itirazlar 8-9-10 Nisan tarihlerinde yapılacak. İtirazların alınmasının ardından YSK bu itirazları, 11-12-13 Nisan'da karara bağlayacak.

YSK'nın vermiş olduğu karar nihai karar olacak. İstanbul'da bütün oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuran AK Parti, Ankara'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ilişkin tüm oyların yani 12 bin 180 sandığın yeniden sayılması için de YSK'ya başvuruyor. İlçe seçim kurullarının kararıyla Ankara'da 11 ilçede sadece geçersiz oylar sayılırken, 13 ilçede ise oyların yeniden sayımına ilişkin talep YSK tarafından reddedildi.

Büyükçekmece'de MHP'li başkanın evine bile sahte seçmen kaydetmişler

MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın'ın oturduğu adreste 5 sahte seçmen kaydı yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükçekmece ilçesinde sahte seçmen skandalı büyüyor. Aydın'ın oturduğu adreste 5 sahte seçmen kaydı yapıldığı tespit edildi.

Yerel seçimin gerçekleştiği günün sabahında 5 seçmen bilgi kağıdının Aydın'ın evine geldiği bildirildi. Aydın, Büyükçekmece ilçesi Güzelce Mahallesi Hukukçular Sitesi'nde oturuyor.

Güvenlik görevlisinin 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimin olduğu günün sabahında Aydın'ın evine geldiği ve kendisine 5 seçmen bilgi kağıdı verdiği öğrenildi. Şadiye A., Filiz A., Volkan A., İlker Y. ve Nuray Y. adına düzenlenen seçmen kağıtlarının Aydın'ın ikamet ettiği eve getirilmesi sahte seçmen skandalının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Şadiye A., Filiz A., Volkan A., İlker Y. ve Nuray Y.'ın Büyükçekmece Güzelce Mahallesi Hukukçular Sitesi'nde ikamet etmemesine rağmen Güzelce Cevdet-Zebure Kotan Ortaokulu'nda oy kullanmaları için seçmen bilgi kağıdı hazırlanması dikkat çekiyor.

İŞTE O SEÇMEN KAĞITLARI



İSTANBUL HAKKINDA

İstanbul'un tarihi 300.000 yıla kadar dayanmaktadır. İstanbul Küçükçekmece Gölü kenarında yapılan kazılarda insan kültürüne ait ilk izlere ulaşılmıştır. Bulunan izlere göre Neolitik ve Kalkolitik dönemi insanların yaşadığı saptanmıştır. Aynı zamanda çeşitli ilçelerde yapılan kazılar sonucu Alt Paleolitik Çağı'ndan, Orta Paleolitik Çağı'ndan ve ilk insanlara özgü alet ve izlere rastlandı.

Tarih boyunca birçok devlete ev sahipliği yapan İstanbul, boğazın iki yakasında bulunan konumu ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlamaktadır. Bu sebepten dolayı da devletler arasında İstanbul için birçok savaş yapılmıştır.

İlk insanların yaşadığı dönemden günümüze kadar birçok devletin barındığı İstanbul şehrini en uzun olarak Bizans İmparatorluğu yönetti. 324'ten 1453 yılına kadar süren İstanbul hakimiyetiyle Bizans, şehri Roma İmpatorluğu'nun başkenti yaptı ve Roma'nın doğusunun yönetim merkezi olarak kullanıldı.

İstanbul, Bizans İmparatorluğu tarafından yönetilirken şehre birçok mimari yapı inşa edildi. Sultanahmet Meydanı ve döneminde dünyanın en büyük katedrali olan Ayasofya, Bizans tarafından inşa edilmiş ve günümüzde de hala faaliyet göstermektedir.

Avrupa ve Asya arasında bir kapı olarak yer edinen İstanbul; ticaret, kültür ve diplomasinin oldukça hızlı bir şekilde yapıldığı merkez haline geldi. Bizans döneminde şehrin adı "Poli" oldu.

476 yılında Batı Roma'nın yakılmasının ardından Batı Roma'da bulunan nüfusun büyük çoğunluğu İstanbul'a göç etti ve kısa sürede Bizans'ın başkenti İstanbul olarak ilan edildi. 543 yılında nüfusun yarısının ölmesine neden olan veba salgınının ardından şehir yeniden inşa edildi.

Saldırılar arasında en hasarlı ve yıkıcı olanı ise 1024'te Haçlılar tarafından 4. Haçlı Seferleri esnasında yapıldı. Şehri ele geçiren Haçlılar, tüm şehri yağmaladı ve halkın büyük çoğunluğu şehri terk etmek zorunda kaldı.

1261 yılında Palailogos Hanedanından olan Michael VIII Palaeologus, şehri tekrar ele geçirdi ve Latin dönemini sona erdirmiştir.

Bizans, bu dönemde oldukça küçülmüş ve eski gücünü kaybetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu da 1391'den itibaren İstanbul'u kuşatmış ve nihayet 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından feth edilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine geçmiştir. Aynı zamanda İstanbul'un fethi, Dünya tarihinde Orta Çağ'ın kapanmasını simgelemektedir.

Osmanlı İmparatorluğu, sahibi olduğu İstanbul'u Osmanlı'nın başkenti olarak ilan etti. Şehre Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı'yı kurarak eğitim ve ticarette önemli bir yükseliş sağladı.

İstanbul şehri bir süre sonra Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin yaşadığı kozmopolit bir şehir haline geldi. Bizans'tan kalan eski ve yıkık surlar onarıldı, binalar eski haline getirildi. Hızlı bir şekilde gelişen İstanbul şehri döneminde dünyanın en büyük şehri haline geldi.

14 Eylül 1509'da gerçekleşen ve küçük kıyamet adı verilen İstanbul Depremi, 45 gün süreli artçılarla devam etti. Deprem ve artçılarında binlerce bina yıkıldı ve birçok insan öldü.

Depremin yaralarını sarmak için 1510 yılında Sultan II. Beyazıd, 80.000 kişinin çalışmasıyla şehri yeniden onardı. Mimari ve sanat olarak geliştirilen İstanbul'a Mimar Sinan'ın camileri ve eserleri yapıldı, Lale Devri döneminde itfaiye, ilk matbaa ve fabrikalar kuruldu.

3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında ise şehir batılaşma sürecine katıldı ve birçok yenilik yaşandı.

Hastanelerin kurulması, Haliç'e köprü, Karaköy'e tünel, demiryolları, deniz taşımacılığı ve belediye örgütlerinin açılması ve kurulmasıyla modern bir şehir olan İstanbul, 1894'te bir depremle daha yerle bir oldu.

İstanbul şehri, 13 Kasım 1918'de I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri donanması tarafından işgal edildi.

İstanbul'un tarihi boyunca yaptığı 2500 yıllık başkentlik durumu 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle son buldu.

Cumhuriyet sonrası dönemde fiziksel atılımlar oldu ve 1900'lerde 1 milyon olan nüfus, dalgalanmalı olarak düşüp-çıktı. 1950'de Balkanlar'dan göç alan şehirde, gecekondular ön plana çıktı ve 1960'larda apartmanlaşmalar başladı.

1970'li yıllarda nüfusun hızlı bir şekilde artmasıyla doğru orantılı şekilde konut ve ulaşım sorunu da artmaya başladı. Bunun üzerine 1973'te İstanbul Boğaziçi Köprüsü inşa edildi ve ulaşımda önemli bir sorun çözüldü.

İstanbul şehri 1984 yılında çıkarılan 2972 sayılı kanunla İzmir ve Ankara ile birlikte büyükşehir olarak ilan edildi. Şehir günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır ve Türkiye'nin nüfus olarak en büyük şehridir. 39 ilçeye sahip olan şehrin 25 ilçesi Avrupa Yakası'nda, 14 ilçesi ise Anadolu Yakası'nda bulunmaktadır.