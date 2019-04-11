Büyükçekmece kararı İstanbul'u etkiler mi? 11.04.2019 21:53

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Büyükçekmece ile ilgili itirazlar görüşmesini erteledi. YSK'nın Büyükçekmece ve İstanbul görüşmelerinin birlikte ele alınmasına karar verdiği öğrenildi.