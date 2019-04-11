Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Büyükçekmece ile ilgili itirazlar görüşmesini erteledi. YSK'nın Büyükçekmece ve İstanbul görüşmelerinin birlikte ele alınmasına karar verdiği öğrenildi.Peki YSK'nın bu kararı İstanbul'u etkiler mi? Büyükçekmece'deki olası bir iptal İstanbul'da seçimin yenilenmesine neden olur mu? Kenan Kıran A Haber ekranlarında yorumladı...
Büyükçekmece kararı İstanbul'u etkiler mi?11.04.2019 21:53
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