MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın'ın oturduğu adreste 5 sahte seçmen kaydı yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul Büyükçekmece ilçesinde sahte seçmen skandalı büyüyor. Aydın'ın oturduğu adreste 5 sahte seçmen kaydı yapıldığı tespit edildi.

Yerel seçimin gerçekleştiği günün sabahında 5 seçmen bilgi kağıdının Aydın'ın evine geldiği bildirildi. Aydın, Büyükçekmece ilçesi Güzelce Mahallesi Hukukçular Sitesi'nde oturuyor.

Güvenlik görevlisinin 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimin olduğu günün sabahında Aydın'ın evine geldiği ve kendisine 5 seçmen bilgi kağıdı verdiği öğrenildi. Şadiye A., Filiz A., Volkan A., İlker Y. ve Nuray Y. adına düzenlenen seçmen kağıtlarının Aydın'ın ikamet ettiği eve getirilmesi sahte seçmen skandalının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Şadiye A., Filiz A., Volkan A., İlker Y. ve Nuray Y.'ın Büyükçekmece Güzelce Mahallesi Hukukçular Sitesi'nde ikamet etmemesine rağmen Güzelce Cevdet-Zebure Kotan Ortaokulu'nda oy kullanmaları için seçmen bilgi kağıdı hazırlanması dikkat çekiyor.

İŞTE O SEÇMEN KAĞITLARI

