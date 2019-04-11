Büyükçekmece'de "taşıma oy" usulsüzlüğü! İşte o hayali seçmenler 11.04.2019 13:54

İstanbul Büyükçekmece'de yapılan seçim usulsüzleri günlerdir konuşuluyor. Büyükçekmece’de yaklaşık 15 bin hayali seçmen tespit edilmişti. Ahırlar, arsalar hatta kümesler bile hayali seçmenlerle dolup saçmıştı. Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü Çalışanı Mehmet Özgür Samanlı'nın ahırı bile seçmen kaydı olarak gösterdiği ortaya çıkmıştı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Büyükçekmece'deki hayali seçmenlerin en çok taşındığı nokta olan Çakmaklı mahallesini gezdi. Hayali seçmen yerleştirilen yerleri tek tek gösterdi. İşte o görüntüler...