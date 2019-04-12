İstanbul'da, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarışta sona gelindi. YSK, Büyükşehir sonuçlarını etkileyeceğini de dikkate alarak AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını erteledi. Yarın saat 17.00'ye kadar tekrar sayımlar tamamen bitecek. AK Parti'nin, Büyükçekmece ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talepleri birleştirilecek. Nihai kararı ise YSK verecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün gündemine aldığı Büyükçekmece'de hayalet seçmen nedeniyle seçimlerin iptaline ilişkin başvuru kararını erteledi. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinin ardından usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 38 ilçedeki oyların tamamının yeniden sayılması ve Büyükçekmece'deki seçimin iptali talebiyle YSK'ya başvuruda bulunmuştu. YSK 31 ilçedeki oyların yeniden sayılması talebini reddederken, 21 ilçedeki 51 sandığın sayılmasını istemişti.





2.5 SAATLİK GÖRÜŞME

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece'deki seçimlerin iptali talebiyle "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle "olağanüstü itiraz" başvurusunu ise dün gündemine aldı. Parti temsilcilerinin de yer aldığı 11 kişilik kurul heyeti yaklaşık 2.5 saat görüştü. Heyet, iptale ilişkin herhangi bir karar vermedi. Buna neden olarak, İstanbul'da oy sayımı işleminin hala devam etmesi gösterildi. Kurul üyelerinin, oy sayımı işleminin tamamlanması gerektiği yönünde görüş birliğine vardığı belirtildi. Böylece Büyükçekmece başvurusunun, önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde seçimin yenilenmesine ilişkin 'olağanüstü itiraz' ile birlikte yeniden ele alınacağı kaydedildi.



ARTIK SÖZ YSK'NINDIR

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçime ilişkin açıklama yaptı: Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır.





​BAŞKAN İFADE VERDİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "sahte seçmen" olayı ile ilgili önceki gün ifade verdi. "Savcıya bilgilendirme yaptım" dedi.

Büyükçekmece'de polisler hayalet seçmenleri belirlemek için listeler elde kapı kapı dolaştı.

​YÜKSEL TEMEL