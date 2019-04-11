AK Parti 'nin Büyükçekmece 'de seçimlerin iptaline ilişkin başvuru görüşmesini erteledi. YSK, Büyükçekmece'deki erteleme kararını İstanbul genelini doğrudan etkileyeceği gerekçesiyle aldı.A Haber canlı yayınına katılan uzmanlar, YSK'nın Büyükçekmece kararını ele aldı.A Haber canlı yayınında konuşan Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı, YSK'nın İstanbul ve Büyükçekmece görüşmelerini birleştirmesini yorumladı. Tatlı, Büyükçekmece'deki seçmen sayısı göz önünde bulundurulduğunda İstanbul'daki seçim sonuçlarını değiştirebileceği düşünüldüğünden İstanbul ve Büyükçekmece görüşmelerinin birleştirilmiş olabileceğini söyledi.A Haber canlı yayınına bağlanan TURKAD Başkanı Mehmet Sarı, Büyükçekmece'deki ortaya çıkan durumun İstanbul'daki sonuçları da etkileyebilecek durumda olduğunu söyledi. Sarı, "Büyükçekmece'nin iptal sebebi, İstanbul'un da iptal sebebi olabilir." dedi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sayım bittikten sonra il birleştirme tutanağında hangi adayın ne kadar oy aldığı ve kazanan isim belli olacak. İl birleştirme tutanağı belli olduktan sonra da partiler olağanüstü itiraz haklarını kullanarak YSK'ya gidebilecek. Bu durumda AK Parti veya CHP olağanüstü itiraz hakkını kullanıp YSK'ya giderse; kurul Büyükçekmece ve İstanbul genelini birlikte değerlendirip nihai kararı verecek.