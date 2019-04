AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıkladı. Bu sayımlarla sonuç 29 binler 15 binlere şu anda 14 bin küsürlere inmiş durumda. Sık sık gündeme gelen Büyükçekmece'de de seçim sonuçları merak ediliyor. İşte Büyükçekmece seçim sonuçları ve İstanbul'un il il seçim sonuçları…

İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili itiraz maratonunda bugünden itibaren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) süreci başlıyor. Partiler, il seçim kurullarının kararlarına karşı YSK'ya başvuru yapabilecek.

YSK, bu itirazları ise 11-12-13 Nisan'da karara bağlayacak. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 2 Nisan'da başlayan itiraz sürecinde ikinci aşama da geride kaldı. İl seçim kurulları için karara bağlama süreci dün sona erdi.

11-12-13 NİSAN'DA KARARA BAĞLAYACAK

Bugünden itibaren ise itirazda YSK süreci başlıyor. İtiraz sürecinin en yoğun yaşandığı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde seçim sonuçlarına ilişkin partiler ve adaylar, il seçim kurullarının kararlarını YSK'ya taşıyabilecek. YSK'ya itirazlar 8-9-10 Nisan tarihlerinde yapılacak. İtirazların alınmasının ardından YSK bu itirazları, 11-12-13 Nisan'da karara bağlayacak.

YSK'nın vermiş olduğu karar nihai karar olacak. İstanbul'da bütün oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuran AK Parti, Ankara'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ilişkin tüm oyların yani 12 bin 180 sandığın yeniden sayılması için de YSK'ya başvuruyor. İlçe seçim kurullarının kararıyla Ankara'da 11 ilçede sadece geçersiz oylar sayılırken, 13 ilçede ise oyların yeniden sayımına ilişkin talep YSK tarafından reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'deki iddialara ilişkin konuştu. Uysal, "Büyükçekmece'de 26-27 bine yakın bir seçmen hareketi olmuş. 26 bin seçmen hareketliliğini bir kişinin yapması mümkün değil. Seçimlerin bu şaibeden kurtulması adına öncelikle Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

İşte Mevlüt Uysal'ın konuşmalarından öne çıkanlar;

351 seçmenden toplan 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Bunların içerisinde ölüm, yurdışına çıkanlar, askere gidenler bir de hiçbir yerde seçmen olamayanlar var. 14 bin 160 seçmenin yeni kaydı yapılmış.

Toplamda 27 bine yakın seçmen hareketi olmuş. 11 bin 954 seçmen içerisinden, yani Büyükçekmece seçmenlerinden düşenlerin içerisinden çoğunun hiçbir yerde seçmen kaydı yok. Bu oy kullanma hakkı elinden alınmış.

Nasıl olmuş da bu seçmenler seçmen kaydında yok. Seçmen kayıtlar üzerindeki değişiklikler organize bir ekip olarak yapılmıştır. Kurumların verileri kullanmadan yapılması mümkün değil. 26 bin seçmenin hareketliliğini bir kişinin yapması mümkün değil.

Bina olmayan yerlerde, boş arsalarda, bina var gibi gösterilerek seçmen oluşturulmuş.

İş yeri kaydı olan yerler konut gibi gösterilmiş.

HİÇ OTURULMAMIŞ YERLERE SEÇMEN KAYDI YAPILMIŞ

MHP İlçe Başkanımızın Güzelce mahallesinde Hukukçular Sitesi'nde oturuyor. 5 adet seçmen kaydı var. İlçe başkanımız uzun zamandır kendi evinde oturuyor ta ki seçim sabahı güvenlik görevlimizin MHP ilçe başkanımıza gelip sizin evinizdeki seçmenlerin kağıdını gösterdiği zaman haberi oluyor. Seçmen listelerinin kesinleştirilmeleriyle ilgili bir süre var. 4-17 Ocak arası seçmen listeleri askıya çıktı. Bu süreçte biz ne yaptık da bu kadar oynamada bir işlem yapamadık. Özellikle seçmen listeleri askıya çıktığı zaman AK Parti üyelerimizin önemli kısmının kontrol yaptığında seçmen listelerinde yer almadığını gördüğümüzde bunlara hızlı bir şekilde baktık. Bazı yerlerde boş arsalarda, kaba inşaatlarda, hiç oturulmamış, penceresi kapısı olmayan yerlerde seçmen olduğunu gördük. 736 seçmen kaydına itiraz ettik.

BU SEÇMEN KAYDIRMASI DEĞİL BAŞKA BİR ŞEY

Kaydı dondurulan seçmenlerin adreslerine, güncelleme esnasında 830 seçmen kaydı daha yapılmış. Biz hem bir taraftan itirazlara bakalım dedik, bir taraftan 830'a itiraz ettik. Buna itiraz ettiğimiz zaman kanunda açık hüküm var. Kolluk kuvveti tarafından bire bir adres kontrolü yapılarak tespiti yapılması gerekiyor. Süreler o kadar az ki, seçmen kaydının silinenin 11 bin yazılanın ise 14 bin 200 olduğunu düşünürsek bu adreslere ulaşılabilmek mümkün değil polisin. İlçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve YSK bu talebi reddetti. Gerekçe kolluk kuvveti tarafından tespit yapılamaması. Bu sadece bir seçmen kaydırması değil, başka bir şey. 8 aylık süre içerisinde bu kadar yüksek bir oranda 27 bin seçmen hareketi.

4 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE HASAN AKGÜN'ÜN İFADESİ ALINDI

Seçim kurulu da burada sahtekarlık yapılmış dedi. Bu bir nüfus müdürlüğünden bir bilgisayardan işlem yapılmış. Adrese dayalı kayıt sistemi çıktıktan sonra nüfus müdürlüğündeki personelin yetersizliği sebebiyle belediyeden personel istenmiş. Mehmet Özgür Samanlı adlı bir kişi orada işlem yapmış. Günlük olarak diğer memurlar 100 kayıt işlemi yaparken o şahsın yaptığı kayıt 400. Kayıt yapılan seçmenlerin tamamı o şahıs üzerinden gitmiş. 18 Ocak günü bu şahıs tutuklandı. Tutuklandıktan sonra kendisine yardımcı olan şahıslardan Osman Doğan tutuklandı. Aynı zamanda ifadeye değiştirmeye yönelik baskılar sebebiyle. Mesele artık savcılığa intikal etmiştir. Şu kadarını biliyoruz ki, belediyede de bu operasyonda görev alan var ki, bu kadar seçmen kaydı oluşturulabilsin. 5 tane belediye başkan yardımcısı belediye başkanı Hasan Akgün'ün bizzat ifadesine başvurulduğunu biliyoruz.

BU DURUMDA BÜYÜKÇEKMECE SEÇİMLERİ İPTAL EDİLMELİDİR

Öncelikle Büyükçekmece seçiminin iptal edileceğini düşünüyorum. Burada suistimali yapan her kim varsa mutlaka cezalandırılmalıdır. Bir daha bu tür yanlışlıklar yapılmasın. Bu kadar organize bir şekilde seçim neticesi değiştirmeye kimse yeltenmesin. Cezaların bir şekilde çekmelerini temenni ediyoruz. Bunun demokrasiye katkı sunacağını temenni ediyoruz. Bir temennimiz şu özellikle resmi evrakta sahtecilik suçundan, cezalar her evrak için ayrı ayrı. Şu anda belediyeden nüfusa gönderilen şahısların sadece suç üzerinde kalarak onlar yanmasa diyoruz. Her evrakta sahtecilik dediğimizde 3-5 bin sahte evraktan bahsediyoruz. Önlerine 2-3 bin senelik ceza çıkabilir. Onları bu suça yönlendirilenlerin ortaya çıkıp cezalandırılmasını diliyoruz.

AK Parti, olağanüstü itiraz hakkını kullanıp, İstanbul'da tüm seçimin yenilenmesi için hazırlıklara başladı

AK Parti, olağanüstü itiraz hakkını kullanıp, İstanbul'da tüm seçimin yenilenmesi için hazırlıklara başladı. Yavuz, "Seçimin sonucuna net müessir olacak olaylar ve haller var" dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul seçimlerinin düşünülebileceğini açıkladı.

İstanbul'da Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış, yeni bir boyut kazandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), önceki gece 31 ilçedeki oyların tümünün sayılmasını reddetti. 21 ilçede 51 sandıktaki oyların sayılmasını istedi. Bazı ilçelerdeki geçersiz oylar ve bu 51 sandıktaki oyların sayımı sürerken, AK Parti'den yeni bir atak daha geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini istiyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesini isteyeceklerini açıkladı: İstanbul'un her yerinde organize bir şeyler yapılmış. 51 sandığın sayımına karar verilmesini anlamış değilim. Sadece geçersiz oyların sayımından 6 binden bahsediyoruz. Ve bir de tümünün sayımından ortaya çıkan rakamlar var. 29 binden 14 bine. Yüzde 20'si sayılsa bu manzara çok net. Şimdi elimizde yeniden kullanabileceğimiz bir imkan var. 298 sayılı kanunun 130'uncu maddesi olağanüstü itirazı öngörüyor. Maddede, "Seçimin sonucuna et ki edecek müessir olaylar ve haller sebebiyle" diyor. Biz de bu yolu kullanarak ve anlattıklarımızı dilekçemize işlemek suretiyle diyeceğiz ki, 'Seçimin sonucunu çok net etkileyecek, seçimin sonucuna net müessir olacak olaylar ve haller var. Onun için olağanüstü itirazımızı kullanıyoruz ve İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz' diyeceğiz. İstanbul'un seçimlerinin yeniden sayılması neden önemli biliyor musunuz? Birçok delilimiz var, belgemiz var. Bu deliller belgeler çürütülebilmiş değildir. YSK'nın verdiği kararlar kesindir ve hepimizi bağlar. Ret kararı verirse, şüphe ortadan kalkmamış olur.



VİCDANİ HUZUR İÇİN DÜŞÜNÜLEBİLİR!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İstanbul'daki seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili olarak açıklama yaptı: Bu itirazlar demokratik bir haktır. İtirazları da en kısa zamanda değerlendirmek suretiyle Türkiye'yi normalleştirmekte yarar vardır. Şu anda bazı yerlerde itirazlar cevap bulmakla beraber, İstanbul'da ise bir kargaşa yaşanmaktadır. Seçim sonucunda mazbatayı kim alırsa alsın süreci istikrar bozucu davranışlara, İstanbul'u tartıştırabilecek bir zemine sürüklemek doğru değildir. YSK kararını vermelidir. Eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı oluşturabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir. Bahçeli Mansur Yavaş'la ilgili soruyu da "Mazbata almak başka, beraat etmek başka. Aklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz. Ama 'benim belediye başkanım' diyemem" şeklinde cevapladı.